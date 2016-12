Facebook bester Arbeitgeber der US-Techbranche

Laut Glassdoor-Befragung – gefolgt von Google, LinkedIn und Adobe, SAP auf erstem Platz in Deutschland

Die Firmenbewertungs-Plattform Glassdoor hat ihr jährliches Ranking der besten Arbeitgeber erneuert. In den USA hat sich dabei die Unternehmungsberatung Bain & Company den ersten Platz unter den großen Firmen geholt. Als bestes Unternehmen der Tech-Branche hat sich Facebook auf Platz 2 eingereiht.

Das soziale Netzwerk macht damit einen Sprung um drei Plätze im Vorjahresvergleich, wo man den fünften Platz erreicht hatte. Insgesamt hat man eine Wertung von 4,5 aus fünf möglichen Punkten erreicht.

Mitarbeiter-Ranking

Dem Ranking liegen Einstufungen der Mitarbeiter zugrunde, die sich auf Aspekte wie Arbeitsumfeld, Gehalt und auch Zusatzangebote für Angestellte beziehen. Facebook bietet hier etwa eine gute Krankenversicherung, bezahlte Karenz, freie Mahlzeiten oder auch kostenlose Wohngelegenheiten für Praktikanten an.

Auf Gesamtrang vier (2016: 8) ist Google gelandet. Der Online-Riese ist bereits seit 2012 kontinuierlich in den Top Ten des Glassdoor-Rankings. Linkedin und Adobe haben es auch noch unter die besten Zehn geschafft.

Als fünftbestes bekanntes Tech-Unternehmen rangiert Softwarehersteller SAP am 15. Platz in den Vereinigten Staaten. In Deutschland liegt der Konzern in der Umfrage an der Spitze. In den US-Top-50 finden sich auch Apple und Google, sie belegen die Plätze 36 und 37. (gpi, 07.12.2016)