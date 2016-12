Sobotka kündigt Migrationsstrategie an

Der Innenminister will mit Ländern, Gemeinden und Parlamentsparteien die Zuwanderung besser organisieren. Als Grundlage soll ein Bericht des Migrationsrates dienen

Wien – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat eine Migrationsstrategie der Bundesregierung angekündigt. Auf Basis eines Berichts des eigens dafür eingerichteten Migrationsrates sollen Länder, Gemeinden sowie alle Parlamentsparteien mit eingebunden werden. Der weisungsfreie Migrationsrat hat den Bericht am Mittwoch dem Innenminister übergeben. In den nächsten Wochen sollen die ersten Pläne vorliegen, kündigte Sobotka an. Im Parlament solle eine eigene Enquete zum Thema stattfinden.

Der Ausgangspunkt der Arbeit des Expertenrates ist laut dem Vorsitzenden, dem Publizisten Paul Lendvai, dabei folgender: "Österreich soll ein sicherer und stabiler Staat bleiben, in dem man in Wohlstand leben kann." Die Vorschläge in dem 90-seitigen Bericht sind dabei wenig überraschend oder neu.

"Wertorientierung vor Zuzug"

Eine Empfehlung: Österreich solle eine "Wertorientierung vor Zuzug" einführen. Voraussetzung für den Zuzug von Drittstaatenangehörigen soll demnach eine Wertevereinbarung sein. Dabei sollen die Grundregeln demokratischer und liberaler Prägung in Kursen vermittelt werden. "Eine Einhaltung dieser Grundregeln ist jedem zumutbar", heißt es im Bericht. Zur Erinnerung: Wertekurse werden schon jetzt angeboten. In Niederösterreich und Vorarlberg sind sie verpflichtend.

Zudem sei es unerlässlich, heißt es im Kapitel "Diversität", eine Akzeptanz für Migrantinnen und Migranten in der Aufnahmegesellschaft zu schaffen. Wie genau das gelingen soll, bleibt allerdings unklar.

Wettbewerb um "beste Köpfe"

Im Bericht sprechen sich die Experte zudem für eine Sicherung der EU-Außengrenze sowie legale Einreisemöglichkeiten für Schutzbedürftige aus. Das Potenzial von Flüchtlingen müsse genutzt werden. Auch Bernhard Felderer, ehemaliger Chef des Instituts für Höherere Studien, machte bei der Präsentation seines Themas "Wirtschaft und Infrastruktur" darauf aufmerksam, dass Österreich beziehungsweise ganz Europa beim Wettbewerb um die besten Köpfe hinterherhinke. "Die USA haben Beamte in die Flüchtlingslager in der Türkei geschickt und besonders qualifizierten Kräften die Einreise in die USA ermöglicht."

Neben Felderer haben unter anderem Migrationsexperte Heinz Fassmann, Moderatorin Arabella Kiesbauer, Bildungswissenschafterin Christian Spiel, Genetiker Markus Hengstschläger und der ehemalige Caritas-Chef Franz Küberl am Bericht gearbeitet.

In Auftrag gegeben hat den Bericht Sobotkas Vorgängerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Mit der Übergabe des Berichts endet die Arbeit des Migrationsrates für Österreich. (koli, 7.12.2016)