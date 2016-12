Fiskalrat: Budget ist trotz Flüchtlingen und Steuerreform "ganz gut"

Höhere Unternehmenssteuern, niedrige Zinsen und bessere Konjunktur sorgen laut Fiskalrat-Chef Felderer für Erleichterung

Wien – Obwohl die Steuerreform eine Lücke in das österreichische Budget reißt, wird das Land heuer aller Voraussicht nach die meisten Vorgaben der EU erfüllen. Das Defizit steigt zwar von einem auf 1,5 Prozent – unter anderem, weil die Registrierkasse weniger einbringt als erwartet –, liegt aber weiterhin unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Das teilte der Fiskalrat am Mittwoch mit.

Durch die anziehende Konjunktur, höhere Einnahmen aus der Körperschaftssteuer und die historisch niedrigen Zinsen dürfte die Schuldenquote heuer aber, wie in den EU-Regeln vorgesehen, sinken. Sie soll bei 82,3 Prozent liegen (2015: 85,5 Prozent). Die Ausgaben für Flüchtlinge liegen heuer geschätzt bei 2,3 Milliarden Euro. Die Situation des Haushalts sei "ganz gut", sagte Fiskalrat-Chef Bernhard Felderer vor Journalisten.

Ob die Kosten länger so hoch bleiben, wisse man nicht, so Felderer. Zwar würden viele erwarten, dass die Flüchtlinge nicht rasch auf dem Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Vor allem die Syrer seien in ihrer Heimat oft selbstständig gewesen, vielleicht beschleunige das die Integration.

foto: reuters / bader Das Defizit sei "ganz gut", so Fiskalrat-Chef Felderer.

Felderer plädierte auch dafür, bei den Sozialleistungen für Flüchtlinge stärker auf Sachleistungen zu setzen. Man sehe in den Zahlen, dass die Migranten sehr viel Geld in ihre Heimat schicken. "Es kann nicht Aufgabe des österreichischen Staates sein", so der Ökonom, "die Familien im Irak zu unterstützen." Genaue Zahlen konnte Felderer nicht nennen. Auf Nachfrage des STANDARD teilte der Fiskalrat mit, dass es für Österreich keine Daten gebe.

Den von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) initiierten Pensions-Hunderter kritisierte der Ökonom scharf. "Das ist Populismus, den Jörg Haider erfunden hat." Damals habe man gelacht, "jetzt sollten wir eigentlich auch lachen. Aber wir lachen nicht, wir sind dem Weinen näher." (sat, 7.12.2016)