UPC: Berichte über großflächige Internetausfälle

Nutzer klagen über Verbindungsstörungen seit Dienstagabend, Provider räumt Probleme auf Facebook ein

Offenbar kann eine Vielzahl von UPC-Kunden seit Dienstagabend nicht mehr auf das Internet zugreifen. In sozialen Medien häufen sich Berichte über Ausfälle. Auf Anfrage des STANDARD gibt UPC an, dass momentan nach der Ursache der Störungen gesucht werde. Ein Zeitpunkt für eine komplette Wiederherstellung der Dienste sei noch nicht absehbar. Allerdings sind nicht alle Kunden betroffen, wie der Webstandard bestätigen kann. Probleme soll es nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Teilen Österreichs geben.

Kritik an Kommunikationspolitik

Kritik gibt es in sozialen Medien an der Kommunikationspolitik von UPC. So wurden die Ausfälle, die seit Dienstagabend bekannt waren, erst am Mittwochvormittag auf Facebook bestätigt. In der Warteschleife der UPC Support-Hotline wurden die Störungen hingegen mit einer Durchsage bereits am Dienstag eingeräumt. Auf Twitter hat sich der offizielle UPC-Account noch gar nicht zu den Ausfällen geäußert. (red, 7.12.2016)