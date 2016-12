Geflügelleberpraline mit roten Rüben Ansichtssache Alex Stranig 5 Postings

Zu Weihnachten sollte der Koch oder die Köchin nicht zu lange in der Küche stehen, sondern die Zeit am Tisch mit den Liebsten verbringen. Der erste Gang unseres Weihnachtsmenüs lässt sich gut vorbereiten und ist in wenigen Minuten angerichtet. Nächste Woche gibt es das Rezept für den Hauptgang: Schweinsbauchwürfel mit Bohnenpüree und gegrillten Calamari

foto: alex stranig Zutaten (für vier bis sechs Portionen) 400 g Hühnerleber

3 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

2 EL Butterschmalz

100 ml Portwein

100 ml Schlagobers

250 g Butter (geschmolzen)

200 g Kürbiskerne gerieben

100 g Pumpernickel

Rote Rüben (geschält und gekocht)

Olivenöl

Ribiselbalsamessig 1

foto: alex stranig Geflügelleber mit einem scharfen Messer von Sehnen befreien (parieren) und in kleine Stücke schneiden. 2

foto: alex stranig Schalotten und Knoblauch schälen und klein hacken. 3

foto: alex stranig Die Leber salzen und pfeffern und in Butterschmalz rundum anbraten. Zwiebel hinzugeben und anschwitzen. Rosmarin und Thymian abzupfen und dazugeben. Am Schluss den Knoblauch dazugeben und kurz mitrösten. Mit Portwein ablöschen und alles einreduzieren lassen. 4

foto: alex stranig Mit Schlagobers aufgießen und alles noch einmal aufkochen lassen. 5

foto: alex stranig Die Leber in die Küchenmaschine geben und alles gut pürieren (geht auch mit dem Pürierstab). Nach und nach die flüssige Butter hinzugeben und noch einmal gut durchmixen. Die Masse in ein Gefäß geben und im Kühlschrank ungefähr vier Stunden fest werden lassen. 6

foto: alex stranig Pumpernickel mit den Händen zu feinem Brösel zerreiben. Geriebene Kürbiskerne untermischen. 7

foto: alex stranig Aus der Masse Portionen (Golfball-Größe) ausstechen und mit feuchten Händen zu Kugeln formen. 8

foto: alex stranig Die Kugeln in den Pumpernickel-Kürbiskern-Bröseln wälzen. 9