Netflix: Neue Video-Vorschau soll Auswahl erleichtern

Individuelle Zusammenschnitte von Titeln sollen schnellen Einblick in Handlung und Atmosphäre geben

Es ist oft gar nicht so leicht, beim Durchstöbern der Angebote der Videostreaming-Anbieter spontan einen Film oder eine Serie nach eigenem Gusto zu finden. Vorschaubilder´, offizielle Trailer und Kurzbeschreibungen vermitteln nur einen recht limitierten Eindruck der jeweiligen Inhalte.

Nun hat Netflix die Einführung einer neuen Videovorschau angekündigt, die in den kommenden Wochen auf Spielkonsolen, Roku-Geräten und ähnlichen Devices verfügbar werden soll. Auch auf SmartTVs soll das Feature in "den kommenden Monaten" Einzug halten.

netflix us & canada

Individuelle Zusammenschnitte

Beim Stöbern im Angebot sieht man nun für die jeweiligen Titel individuelle Zusammenschnitte. Diese sollen einen Einblick in Handlung und Atmosphäre der jeweiligen Produktion verschaffen. In Testläufen sollen Seher damit weniger Zeit in der Titelauswahl und mehr Zeit mit dem Ansehen von Filmen und Serien verbracht haben, schreibt man in einem Blogbeitrag.

Für 2017 verspricht Netflix eine Aufstockung des Sortiments um über mehr als 1.000 Stunden an Eigenproduktionen (Netflix Originals). Vor kurzem hat man außerdem die schon lange versprochene Download-Funktion verfügbar gemacht, über die verschiedene Inhalte auch ohne bestehendem Internetzugang angesehen werden können. (gpi, 07.12.2016)