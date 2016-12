Gruner + Jahr verkauft Verlagstochter in Spanien

Käufer ist eine Hamburger Beteiligungsgesellschaft

Hamburg – Der Verlag Gruner + Jahr hat sein Zeitschriftengeschäft in Spanien an einen Investor verkauft. Seit 1. Dezember sei die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Axos Mid Cap neuer Eigentümer, sagte ein Verlagssprecher am Dienstag in Hamburg.

In Spanien wurden unter anderem Frauen- und Wissensmagazine herausgebracht. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart. Zuvor hatte das Hamburger Medienmagazin "new business" darüber berichtet.

Im Sommer hatte sich der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Hamburger Verlag von seiner Beteiligung an der österreichischen News-Gruppe getrennt. Er konzentriert sich im Printbereich vor allem auf seine Kernmärkte Deutschland und Frankreich. (APA, 7.12.2016)