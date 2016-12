Lydia Polgreen wird Chefredakteurin der "Huffington Post"

Sie kommt von der "New York Times", war dort für "NYT Global" zuständig – Zuvor war sie Büroleiterin in Westafrika, Südasien und Johannesburg

Lydia Polgreen wird als Nachfolgerin von Arianna Huffington Chefredakteurin der "Huffington Post" in New York. Wie die Onlinezeitung am Dienstag (Ortszeit) berichtete, kommt Polgreen von der "New York Times", wo sie zuletzt unter anderem für "NYT Global" verantwortlich war. Zuvor war sie Büroleiterin in Westafrika, Südasien und Johannesburg.

Politico beschrieb sie einmal als "aufsteigenden Stern" der "New York Times". Polgreen (41) sagte nach ihrer Ernennung, Medien müssten ihr Verhältnis zur Macht grundsätzlich überdenken. "Ich glaube, die Wahl Donald Trumps und die großen Schwierigkeiten, sie vorherzusehen, sagen uns etwas: Über die Echokammer, in der wir leben, und über das Versagen des Journalismus, über seine eigenen Begrenztheiten hinauszukommen."

Polgreen sagte, sie sehe in der "Huffington Post" das Potenzial für eine globale, progressive Nachrichtenplattform. Die Website könne aktuellen populistischen Bewegungen gut begegnen. "Und wir müssen da hin, wo die Menschen tatsächlich sind."

Huffington hatte das Unternehmen wie berichtet im August verlassen, um eine neue Website aufzubauen. (APA, 7.12.2016)