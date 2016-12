Hofer wirft nun auch billiges iPhone 5S in das Weihnachtsgeschäft

Heimische Mobilfunker beklagen iPhone 7-Engpässe – Plus-Version teilweise ausverkauft

Apple verkauft das iPhone 5S nicht mehr. Der Lebensmittel-Diskonter Hofer hat einige Restposten ergattert und verkauft das Apple-Smartphone nun in Österreich für 289 Euro ab. Die Variante mit 16 GB Speicher ist ab 15. Dezember in den Filialen zu haben. Bereits am morgigen Donnerstag bietet Hofer das iPhone 6s (16 GB Speicher) und iPad-Mini-2-Tablets in seinen Filialen an.

Werbung für Hot

Der Diskonter setzt seit zwei Jahren auch auf iPhones, um Werbung für seinen Mobilfunker "Hot" zu machen, der seit seinem Start im Jänner 2015 fast 700.000 Kunden gewinnen konnte. Der Verkauf von Apple-Geräten bei Hofer sorgte in den letzten Jahren für noch mehr Druck auf Elektrohändler und Mobilfunker. Offiziell wird Hofer nicht direkt von Apple beliefert, der Lebensmittelhändler muss bei Zwischenhändlern einkaufen.

iPhone7 Plus nicht leicht zu bekommen

Die drei großen heimischen Mobilfunker nervt derzeit auch ein anderes Problem. Apple liefert derzeit nicht genügend Geräte, obwohl sich das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus zu den Bestsellern im aktuellen Weihnachtsgeschäft zählen.

Besonders beim großen iPhone 7 Plus gibt es Versorgungsprobleme. Bei A1 geht man davon aus, dass man erst im kommenden Jahr genügend Geräte lagernd hat. Bei T-Mobile wird es die Version "Diamantenschwarz mit großem Speicher" dieses Jahr nicht mehr zu kaufen geben. "3" kann nicht garantieren, alle von Kunden bestellten iPhones, auch die kleine Version, bis zu Weihnachten liefern zu können.

75,8 Millionen iPhones

Experten gehen davon aus, dass Apple im laufenden Weihnachtsgeschäft weltweit 75,8 Millionen iPhones verkaufen wird. Im abgelaufenen Quartal waren es 45,51 Millionen Stück, rund 2,5 Millionen weniger als im Jahr zuvor.

foto: standard/pichler Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus.

Äußerlich sieht das iPhone 7 weitgehend wie die bisherigen Modelle der 6er-Reihe aus. Aber unter anderem Kamera und Display wurden deutlich verbessert. Zudem sind die Geräte jetzt weitgehend Wasser- und Staubfest. Das größere iPhone 7 Plus bekam eine zweite Linse für optischen Zoom und Tiefenschärfe-Effekte. Der neue Chip "A10 Fusion" sei 120 Mal schneller als der Prozessor im ersten iPhone von 2007. Erstmals spendierte Apple seinem Telefon zudem Stereo-Lautsprecher. Der Speicher in der günstigsten Variante wurde von 16 auf 32 Gigabyte angehoben. (sum, 7.12. 2016)