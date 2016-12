Trump will Milliarden-Investition mit Softbank vereinbart haben

Trump: Japans Internetkonzern Softbank will 50.000 in USA schaffen

Washington – Er ist noch gar nicht im Amt, macht aber schon Geschäfte: Der Chef der japanischen Internet- und Mobilfunkfirma SoftBank Group, Masayoshi Son, hat nach den Worten des designierten US-Präsidenten Donald Trump die Schaffung von 50.000 Jobs in den USA zugesagt. Son habe gerade zugestimmt, 50 Milliarden Dollar (46,72 Mrd. Euro) in den USA zu investieren, sagte Trump in Anwesenheit des Softbank-Chefs am Dienstag bei einem Treffen im Trump-Tower in New York.

Son sagte zu Journalisten, sein Unternehmen wolle in Start-Up-Unternehmen in den USA investieren und auf diese Weise Arbeitsplätze schaffen. Er sei nach New York gekommen, um Trumps neuen Job zu feiern. Son hob hervor, dass Trump viele Regulierungen der Wirtschaft abschaffen wolle, was er für großartig halte: "Die Vereinigten Staaten werden wieder großartig werden." (Reuters, red, 6.12.2016)