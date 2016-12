Besiktas geht unter, Neapel und Benfica im Achtelfinale

Istanbul wollte in Gruppe B um Aufstieg kämpfen, am Ende stand ein 0:6 gegen Kiew – Arsenal holt Gruppensieg in Pool A – Bayern können Atlético doch noch schlagen

Lissabon – Achtelfinal-Tickets für Neapel und Benfica, Gruppensieg für Arsenal: Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase wurden letzte Fragen beantwortet. Die Italiener holten in Gruppe B dank eines 2:1 (0:0)-Erfolges bei Benfica Lissabon Platz eins, während die Londoner beim FC Basel mit 4:1 (2:0) gewannen und Paris St. Germain auf Platz zwei der Gruppe A verwiesen. Die Franzosen kamen überrschend gegen den bulgarischen Champion Razgrad nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. José Callejon (60.) und Dries Mertens (79.) führten die Neapolitaner gegen Lissabon mit ihren Treffern zum Sieg. Der Anschlusstreffer von Rául Jiménez (87.) war nur noch Kosmetik.

Benfica profitierte von einer völlig desolaten Leistung von Besiktas Istanbul. Die Türken, selbst noch im Rennen um ein Achtelfinal-Ticket, wurden von Dynamo Kiew mit 6:0 (4:0) abgefertigt. Ihnen bleibt somit nur Platz drei und damit die Teilnahme an der Europa League. Razgrad überwintert ebenfalls europäisch, während sich der Schweizer Meister (und damit auch Marc Janko, der durchspielte) aus allen Bewerben verabschiedet.

Perez kanoniert für Arsenal

Rasgrad brachte den in Bestbesetzung angetretenen Favoriten PSG im Parc des Princes dank der Tore von Virgil Misidzhan (15.) und Wanderson (69.) zweimal in Rückstand, musste aber durch die Treffer von Edson Cavani (61.) und Angel Di Maria (90.+3) ebenso oft den Ausgleich hinnehmen.



In Basel avancierte der Spanier Lucas Perez (8./16./47.) mit drei Treffern zum Matchwinner für die Gunners. Alex Iwobi (54.) traf zum 4:0, ehe Seydou Doumbia (78.) der Ehrentreffer für die Schweizer gelang.

Kiew kam im letzten Match zum ersten Sieg – und was war das für einer! Artem Besedin (9.), Andrij Jarmolenko (30./per Foulelfmeter), Witalij Bujalskyj (32.), Derlis González (45.+3), Serhij Sydortschuk (60.) und Junior Moraes (77.) waren Besiktas erfolgreich. Der Deutsche Andreas Beck verschuldete mit einer Notbremse den Elfmeter und wurde ausgeschlossen. In der zweiten Halbzeit folgte ihm sein Teamkollege Vincent Aboubakar nach Ballwegschlagens mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine.

Innenverteidiger Alaba

In München beendeten die Bayern die Vorrunde nach dem vorzeitig verpassten Gruppensieg in Pool D mit einem Prestige-Erfolg. Der deutsche Meister besiegte den Vorjahres-Finalisten Atlético Madrid, der zuvor alle fünf Spiele gewonnen hatte, mit 1:0 (1:0). Den Treffer zum 15. Heimsieg in Folge erzielte Robert Lewandowski mit einem sehenswerten Freistoß (28.). Die Bayern hatten schon zuvor als Zweiter festgestanden und treffen damit im Achtelfinale auf einen Gruppensieger. Platz drei holte nach einem torlosen Remis beim PSV Eindhoven der FK Rostow.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti kehrte er zu seinem bevorzugten 4-3-3-System zurück. David Alaba beorderte er an die Seite von Mats Hummels ins Abwehrzentrum, Arturo Vidal gab sein Comeback. Trotz Rotation gaben die Münchner das Temop vor. Bis zum Sechzehner lief der Ball mitunter gut, dann aber fehlte neben Sturmspitze Lewandowski in Abwesenheit des rausrotierten Thomas Müller oft eine zweite Anspielstation.

Atlético ging zumindest anfangs schnörkelloser zu Werke und kam der Führung durch Hinspiel-Torschütze Yannick Carrasco zwei Mal bedrohlich nahe. Manuel Neuer war jeweils auf dem Posten (10./16.). Nach einem Foul an Juan Bernat versenkte Lewandowski den Ball in einer exakten Kopie seines Treffers zum 3:1 in Mainz im Kreuzeck. Nach der Pause wurde die Münchner Überlegenheit noch deutlicher – auch, weil Madrid sich weit zurückzog und offensiv nicht mehr stattfand.

Lehrspiel für Gladbach

In Gruppe C erledigte der FC Barcelona die Aufgabe Gladbach locker und schoss die Borussia mit 4:0 (1:0) aus dem Camp Nou. Der spanische Champion stand schon vor der Begegnung als Nummer eins fest und feierte durch den Treffer von Lionel Messi (16.) und den Hattrick von Arda Turan (50./53./67.) den fünften Sieg im sechsten Spiel. Barcelona bot mit Messi, Andres Iniesta und Javier Mascherano nur drei Stammkräfte auf.

Das zweitplatzierte Manchester City trat Schlusslicht Celtic Glasgow ebemfalls mit einer besseren B-Elf entgegen. Nachdem der Engländer Patrick Roberts (4.) den Außenseiter zunächst früh in Führung gebracht hatte, glich Sturmtalent Kelechi Iheanacho vier Minuten später aus. Danach kam nicht mehr viel. (sid, red, 6.12. 2017)

ERGEBNISSE vom Dienstag:

Gruppe A – 6. Runde:

FC Basel – Arsenal 1:4 (0:2)

Tore: Doumbia (78.) bzw. Lucas Perez (8., 16., 47.), Iwobi (54.)

Paris St. Germain – Ludogorez Rasgrad 2:2 (0:1)

Tore: Cavani (61.), Di Maria (92.) bzw. Misidjan (15.), Wanderson (69.)

Gruppe B – 6. Runde:

Benfica Lissabon – SSC Napoli 1:2 (0:0)

Tore: Jimenez (87.) bzw. Callejon (60.), Mertens (79.)

Dynamo Kiew – Besiktas Istanbul 6:0 (4:0)

Tore: Besedin (9.), Jarmolenko (30./Fouelfer), Bujalskij (32.), Gonzalez (45.+3), Sidortschuk (60.), Junior Moraes (77.).

Rote Karte: Beck (Besiktas, 29./Torraub)

Gelb-Rote Karte: Aboubakar (Besiktas, 56.)

Besiktas: ohne Kavlak (rekonvaleszent)

Gruppe C – 6. Runde:

FC Barcelona – Borussia Mönchengladbach 4:0 (1:0)

Tore: Messi (16.), Turan (50., 53., 67.)

Manchester City – Celtic Glasgow 1:1 (1:1)

Tore: Iheanacho (8.) bzw. Roberts (4.)

Gruppe D – 6. Runde:

PSV Eindhoven – FK Rostow 0:0

Bayern München – Atletico Madrid 1:0 (1:0)

Tor: Lewandowski (28./Freistoß).