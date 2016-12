Die 10 besten Games für Smartphone und Tablet 2016: Alles außer "Pokémon Go"

Es gibt ein Leben abseits von "Pokemon GO": Diese Spiele für die Hosentasche sollten Sie nicht verpassen

Es war das Jahr von "Pokemon GO": Kaum ein Spiel konnte 2016 Millionen Menschen so in seinen Bann ziehen wie das Phänomen, das kurzzeitig ganze Städte zu Spielgemeinschaften werden ließ und für so manche bizarre Schlagzeile sorgte. Inzwischen ist es längst wieder etwas stiller geworden um jenes Spiel, das dem Spaziergang neue Bedeutung verliehen hat.

Und das ist auch gut so, denn die bunte Spielewelt auf den kleinen Bildschirmen hat auch abseits der ganz Großen – neben "Pokemon Go" sind das unter anderem nach wie vor die Riesen "Clash of Clans" sowie dessen unverschämt erfolgreiches Spinoff "Clash Royale", "Candy Crush Saga" und "Game of War" – viel zu bieten; sogar zu viel. Die Flut an Spielen für iOS- und Android-Geräte ist ungebrochen und schwemmt auch Schrott in abenteuerlicher Zahl nach oben. In den unübersichtlich wuchernden AppStores die Perlen zu finden ist da ganz schön schwierig.

Die folgenden Spiele stachen aus diesem gigantischen Heuhaufen heraus – eine Handvoll kleiner, großer und – natürlich – subjektiv ausgewählter Highlights und Geheimtipps des Mobile-Games-Jahres 2016.