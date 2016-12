Weihnachten in Serien: Welche Episode ist besonders gut gelungen?

Auch in Fernsehserien nimmt das Jahr seinen Lauf, auch hier wird Weihnachten gefeiert. Welche Weihnachtsfolge ist Ihnen am liebsten?

Wann ist eigentlich Knecht Ruprecht zu den "Simpsons" gekommen? Das geschah gleich in der allerersten "Simpsons"-Folge, und zwar zu Weihnachten. Am Weihnachtsabend wetten Homer und Bart beim Hunderennen, verlieren natürlich das ganze Geld, nehmen aber den verlassenen, langsamen Windhund mit nach Hause. Alle freuen sich und Weihnachten ist gerettet.

simpsons clips "But he's a loser. He's pathetic. He's… a Simpson."

Ähnlich positiv geht es bei den New Yorker "Friends" zu. In "The one with the holiday armadillo" versucht Ross seinem Sohn Chanukkah näherzubringen, möchte dennoch kurz vor Weihnachten ein Santa-Kostüm mieten und muss sich aus Mangel an Alternativen mit einem Gürteltier-Kostüm begnügen. Sehr viel merkwürdiger kann Weihnachen nicht werden.

Aber um einiges deprimierender. In der "Mad Men"-Weihnachtsepisode "Christmas comes but once a year" ist eigentlich niemand wirklich glücklich. Don Draper ist nach der Trennung von seiner Frau an einem dunklen Ort. Sein ohnehin schon exzessives Trinkverhalten gerät in der Weihnachtszeit weiter außer Kontrolle. Er bricht seine Regel "Don't screw the crew" und lässt sich auf einen One-Night-Stand mit seiner Sekretärin ein. Spoiler: Das geht alles nicht so gut aus. Aber immerhin sagt er: "I don’t hate Christmas. I hate this Christmas." Und das ist ja fast schon eine positive Aussage.

marlonbrandossecretl Schlimmer geht's nicht. Polonaise bei der Weihnachtsfeier im Büro.

Weihnachtsepisoden in Serien gibt es für jede Gemütslage – die einen bringen einen zum Lächeln, die anderen lassen das eigene Weihnachten plötzlich in strahlendem Licht erscheinen. In den meisten Fällen haben sie aber etwas verbindendes – auch Buffy geht zwischen dem Vampire-Killen im Schnee spazieren und auch Emily Gilmore ist mehr als gestresst, als die Schwiegermutter der Familie zu Weihnachten einen Besuch abstattet. Alles sehr nachvollziehbar und menschlich.

Weihnachtsepisoden: Ihre Tipps?

In welcher Serie wurde Weihnachten besonders eindrucksvoll gefeiert? Was macht eine gute Weihnachtsepisode aus? In welcher Serie wäre Weihnachten besser unerwähnt geblieben? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 16.12.2016)