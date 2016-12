Russische Abgeordnete wollen "Fifa 17" wegen Regenbogen-Dressen verbannen

Grund: Kostenlose Vergabe im Zuge der Rainbow-Laces-Kampagne

Russische Parlamentsabgeordnete haben eine Beschwerde bei der staatlichen Konsumentenschutzbehörde gegen das Fußballspiel "Fifa 17" eingereicht und auch eine Verbannung des Spiels vom russischen Markt in Erwägung gezogen, berichten der Guardian und die russische Zeitung Izvestia. Grund dafür: Hersteller Electronic Arts bietet als zur Unterstützung der LGBT-Bürgerrechtsbewegung Rainbow Laces kostenlose virtuelle Dressen in Regenbogenfarben für die digitalen Fußballspieler an, um ein Zeichen für Gleichberechtigung und Respekt im Sport zu setzen.

Die Abgeordneten sehen in der Aktion einen Gesetzesverstoß, der überprüft werden soll. Sie beziehen sich auf ein im Jahr 2013 erlassenes Gesetz, dass die Bewerbung von "nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen" verbietet, da dies "der Gesundheit und der Entwicklung von Kindern" schaden könne. "Fifa 17" hat bisher eine Jugendfreigabe in Russland.

Regenbogendressen

Die Rainbow-Laces-Bewegung startete vergangenes Monat, um sexueller Diskriminierung im Sport den Kampf anzusagen. Einer Umfrage zufolge sollen 72 Prozent der britischen Fußballfans LGBT-abwertende Bemerkungen bei Matches vernommen haben. Vertreter der Premier League und zahlreiche Social-Media-Plattformen schlossen sich daraufhin der Kampagne an.

EA bot die Regenbogendressen weltweit und per kostenlosem Download für alle "Fifa 17"-Spieler an. Obwohl die Aktion am 28. November endete, wollen die russischen Politiker nachträglich Konsequenzen erwirken. (zw, 6.12.2016)

"Fifa 17" ist ab 0 Jahren für Menschen jeglicher Herkunft und jeglicher sexueller Vorliebe erschienen und für PC und Konsole erhältlich.