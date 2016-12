Mythos "Bambi": Zeichentrick-Klassiker von 1942 erstmals im ORF

foto: orf / disney

Der ORF zeigt im Zuge des Disney-Schwerpunktes neben "Bambi" ebenfalls am 8. Dezember um 11.30 Uhr den Musical-Fantasy-Film "Mary Poppins" aus dem Jahr 1964 (ebenso wie "Bambi" in Stereo-Zweikanalton deutsch/englisch).

Am Samstag, dem 10. Dezember, steht um 20.15 Uhr in ORF eins "Saving Mr. Banks" mit Tom Hanks in der Rolle des Walt Disney als ORF-Premiere auf dem Programm.

ORF 2 präsentiert den neuen zweiteiligen Dokumentarfilm "Walt Disney – Der Zauberer" über das Leben und Vermächtnis Disneys: am Sonntag, dem 11. Dezember, um 23.05 Uhr im "dok.film" und am Tag darauf, am 12. Dezember, im "Kulturmontag" um 23.15 Uhr. (red, 7.12.2016)