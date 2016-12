Rapid im Jahresfinish ohne Schößwendter

Innenverteidiger erlitt Muskelfasereinriss

Wien – Fußball-Rekordmeister Rapid muss in den letzten Spielen des Jahres auf Christoph Schößwendter verzichten. Der Innenverteidiger erlitt am Samstag beim 1:0 gegen den SKN St. Pölten einen Muskelfasereinriss im linken Oberschenkel und fehlt damit ebenso am Donnerstag zum Europa-League-Abschluss in Wien gegen Athletic Bilbao wie Goalie Jan Novota.

Der Slowake wäre gegen die Basken als Einser-Goalie vorgesehen gewesen, fällt aber wegen Schulterproblemen aus. Außerdem stehen Coach Damir Canadi auch Steffen Hofmann (Muskelbündelriss im Adduktorenbereich), Stefan Schwab (Knöchelbruch), Thomas Murg (Bändereinrisse im Knöchel), Mario Pavelic (Muskelfasereinriss im Oberschenkel) und Philipp Schobesberger (Knochenmarksödem im Knie) nicht zur Verfügung. (APA, 6.12.2016)