Barnier: Brexit-Verhandlungen könnten im Oktober 2018 enden

EU-Chefverhandler plant nur 18 Monate für Verhandlungen ein, der Abschluss würde in den EU-Vorsitz Österreichs fallen

London/Brüssel – Der Chefverhandler der EU für den britischen EU-Austritt erwartet, dass die Verhandlungen bereits im Oktober 2018 enden könnten, wenn Großbritannien wie geplant im März den Austrittsantrag stellt. Barnier sagte am Dienstag in Brüssel: "Der Zeitraum wird kurz sein, die aktuellen Verhandlungen werden kürzer als zwei Jahre dauern", sagte Michel Barnier am Dienstag.

Sollten die Brexit-Verhandlungen tatsächlich im Oktober 2018 abgeschlossen werden, würde das in die Zeit der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 fallen. Alles in allem werde es nur 18 Monate Zeit für Verhandlungen geben, sagte Barnier. Am Anfang müsse der Rat der EU Leitlinien für die Verhandlungen verabschieden, am Ende müsse das Ergebnis von den EU-Staaten, dem Europaparlament und von Großbritannien genehmigt werden.

Die EU sei vorbereitet, die britische Notifizierung zu empfangen, betonte Barnier. "Wir begeben uns auf Neuland." Die Arbeit werde rechtlich komplex, politisch heikel und werde wichtige Konsequenzen für die Wirtschaft und die Menschen auf beiden Seiten des Ärmelkanals haben. (APA, 6.12.2016)