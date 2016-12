Monte dei Paschi könnte doch vom Staat gerettet werden

Für eine Rettung liegen Pläne bereit, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters

Mailand/Rom – Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi könnte wegen der schwierigen Lage an den Finanzmärkten doch vom Staat gerettet werden. Mehrere Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, entsprechende Pläne lägen bereit. Dabei gehe es um eine vorsorgliche Rekapitalisierung, um die neuen europäischen Haftungsregeln zu umgehen, sagte einer der Insider. Das Finanzministerium und die Bank waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Monte dei Paschi ächzt unter einem Berg fauler Kredite. Eigentlich wollte die Bank bis Monatsende über eine Kapitalerhöhung fünf Milliarden Euro am Markt einsammeln. Doch die Suche nach neuen Ankerinvestoren gestaltet sich offenbar schwieriger als gedacht. Hintergrund ist die Unsicherheit darüber, wie es nach der gescheiterten Verfassungsreform und dem Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi weitergeht. Italien ist nach Deutschland und Frankreich die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone.

Sie war unter Renzi gerade wieder in ruhigeres Fahrwasser gekommen, doch nun wurden Sorgen laut, dass die Euro-Krise wieder aufflammt. Zwar hielten sich die Kursverluste an der Mailänder Börse zu Wochenbeginn in Grenzen. Doch vor allem um die ohnehin volatilen Finanztitel machen die Anleger einen Bogen. Monte-Aktien verloren am Dienstagmorgen drei Prozent.

Für die älteste Bank der Welt kommt die Regierungskrise zur Unzeit. Monte dei Paschi, chronischer Durchfaller bei den europäischen Banken-Stresstests, hatte die Ausgabe neuer Aktien für diese Woche angepeilt. Nun stockt der Prozess, wie Insider berichten. Das Thema Staatshilfe ist durch die neuen europäischen Abwicklungsregeln allerdings schwieriger geworden, denn eigentlich sollen die Steuerzahler als Lehre aus der Finanzkrise verschont werden: Zunächst müssen in einer Schieflage die Anteilseigner einspringen. Im Falle von Monte dei Paschi wären das zehntausende Kleinanleger. (Reuters, 6.12.2016)