"Erneuter Wahlbetrug in Österreich": Fake-Video verbreitet sich rasant

Video von "Euronews" belegt angeblich Sieg Hofers, zeigt aber nur Teilergebnis

Das Ergebnis der Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl sorgt bei den Anhängern von Norbert Hofer für Frustration. In den sozialen Medien werden Vermutungen angestellt, dass die Wahl manipuliert worden sein könnte. Befeuert werden die Verschwörungstheorien von Seiten, die sich auf ein Video von "Euronews" beziehen, das den angeblichen Wahlbetrug beweisen soll.

Keine Hochrechnung, nur ein Teilergebnis

Seiten wie "Anonymousnews.ru" oder der Youtube-Channel "Aufklärungspartei Deutschland" verbreiten die Nachricht des angeblichen Wahlbetrugs. Sie berufen sich auf ein Video von "Euronews", das am Sonntag um 17.01 Uhr eine Hochrechnung mit 53 Prozent der Stimmen für Norbert Hofer veröffentlicht haben soll. "Doch keine 20 Minuten später wird verkündet das van der Bellen klar gewonnen hat?", heißt es.

Ein genauerer Blick auf das Video zeigt jedoch sofort, wie es zu dem Missverständnis, aus dem die Seiten eine Verschwörungstheorie gesponnen haben, kommen konnte. Erstens handelt es sich nicht um eine Hochrechnung: zu dem Zeitpunkt waren erst wenige Stimmen ausgezählt. Und zweitens bezogen sich die Zahlen auf das Land Vorarlberg, wie "Mimikama" anhand eines Screenshots des "Euronews"-Videos hervorstreicht.

Innenministerium und "Euronews" erklären Ergebnis

Auf Twitter lenkt "Euronews" in die Debatte ein: "Das war Zwischenstand 17 Uhr, keine Hochrechnung. Habens nicht gut erklärt. Sorry! Kein Wahlbetrug. Nur wir sind schuld". Und auch das Innenministerium hat sich inzwischen dazu auf Facebook geäußert: "Die vorübergehende Führung von Ing. Norbert Hofer einfach erklärt: Um 17 Uhr waren knapp die Hälfte der Stimmen ausgezählt, allerdings vorwiegend aus ländlichen Regionen. Die meisten Landeshauptstädte, unter anderem auch Graz und Wien, fehlten noch. In diesen schnitt Van der Bellen deutlich besser ab. Zudem werden in den auf Basis von statistischen Methoden erstellten Hochrechnungen auch die noch nicht ausgezählten 700.000 Briefwahlstimmen berücksichtigt."

Alexander Van der Bellen wird am 26. Jänner als Bundespräsident angelobt. Eine erneute Wahlanfechtung hat die FPÖ bereits ausgeschlossen. (br, 6.12.2016)