Nachzügler Darmstadt tauscht sportliche Leitung aus

Trainer Meier und Sportchef Fach müssen beim Bundesligisten nach der Niederlage gegen den HSV gehen

Darmstadt –Darmstadt 98 hat sich einen Tag nach der Niederlage gegen den Hamburger SV (0:2) und dem damit verbundenen Abrutschen auf Relegationsrang 16 von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach getrennt. Interimsweise übernimmt Ramon Berndroth, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, die Mannschaft.

"Wir sind nach dem gestrigen Spiel und der anschließenden Analyse zu der Auffassung gekommen, dass wir neue Impulse brauchen, um dem Negativtrend entgegenwirken zu können", sagte Präsident Rüdiger Fritsch: "Daher haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Wir danken Norbert Meier und Holger Fach für die geleistete Arbeit."

Meier (58) hatte am 1. Juli die Nachfolge von Erfolgstrainer Dirk Schuster angetreten, der den Verein von der 3. Liga in die Bundesliga geführt und dort mit dem Außenseiter in der vergangenen Saison souverän den Klassenerhalt geschafft hatte. Er wechselte danach zum FC Augsburg. In der laufenden Spielzeit fanden sich die Lilien von Anfang an im Tabellenkeller wieder – auch, weil dem Kader die nötige Qualität fehlt. Dies wurde Fach zum Verhängnis. Darmstadt hält derzeit bei acht Punkten, dahinter rangieren noch Hamburg (7) und Ingolstadt (6).

Meier, in den 1980er Jahren torgefährlicher Mittelfeldspieler bei Werder Bremen und 16-facher deutscher Internationaler, war vor der Station Darmstadt bei Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg engagiert. Sowohl mit der Fortuna als auch dem MSV gelang ihm der Aufstieg in die Bundesliga.

Fach, ebenfalls ein Ex-Internationaler, hatte seine Karriere als Trainer 2011 wegen einer Lungenkrebs-Erkrankung auf Eis legen müssen. 2015 stieg er bei Darmstadt als Scout ein, zu Beginn der Saison 2015/16 wurde er zum Sportlichen Leiter befördert. (sid, red, 5.12. 2016)