Russland und China blockieren UN-Resolution zu Feuerpause in Aleppo

Ägypten, Spanien und Neuseeland brachten Resolution ein

Damaskus/New York – Russland und China haben eine Resolution des UN-Sicherheitsrats zu einer einwöchigen Feuerpause in der schwer umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo blockiert. Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin machte bei einer Abstimmung zu einer entsprechenden Resolution am Montag in New York von seinem Veto-Recht Gebrauch. Auch China legte ein Veto ein.

Die von Ägypten, Spanien und Neuseeland vorgelegte Resolution hatte ein Ende aller Angriffe in Aleppo gefordert und sollte humanitären Helfern Zugang zur notleidenden Bevölkerung verschaffen. (APA, 5.12.2016)