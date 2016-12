Briefwahl: Van der Bellen dreht Salzburg, vergrößert Vorsprung in Oberösterreich, Wien und Vorarlberg

Designierter Bundespräsident gewann in bisher ausgezählten Bundesländern jeweils rund zwei Prozentpunkte dazu

Bregenz/Wien – Die Auszählung der Briefwahlkarten in Wien und Vorarlberg ist abgeschlossen – und bringt gute Nachrichten für den designierten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

In Salzburg, wo er nach der Urnenwahl noch mit 49,8 gegen 50,2 Prozent hinten gelegen war, führt der künftige Präsident nun mit 52 zu 48 Prozent.

In Wien steigert sich sein Stimmenanteil dank der Briefwähler von 63,6 auf 65,7 Prozent.

In Oberösterreich konnte sich der Kandidat mit Auszählung der Wahlkarten von 53,3 auf 55,3 Prozent steigern.

In Vorarlberg erhielt Van der Bellen fast drei Mal so viele Briefwahlstimmen wie Norbert Hofer (FPÖ). Für Van der Bellen kamen mit der Auszählung der Briefwahlkarten am Montag 19.781 Stimmen dazu, für Hofer waren es 6.702. Damit verbesserte sich Van der Bellens vorläufiges Vorarlberger-Ergebnis von 60,4 auf 62,5 Prozent.

Die Auszählung der Briefwahlkarten in den übrigen Bundesländern dauert noch an. Möglicherweise gibt es erst am Dienstag ein vorläufiges Endergebnis der Bundespräsidentenwahl. (APA, red, 5.12.2016)