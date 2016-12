"Ungerade" Autos müssen in Paris wegen Smogs stehenbleiben

Nur Fahrzeuge, deren letzte Ziffer am Nummernschild gerade ist, dürfen am Dienstag fahren

Paris – Wegen hoher Smogbelastung in Paris haben die Behörden für Dienstag Fahrverbote verhängt. Der Polizeipräfekt der französischen Hauptstadt ordnete an Montag an, dass jedes zweite Auto stehenbleiben müsse. Fahren dürfen nur Fahrzeuge, bei denen die letzte Ziffer am Nummernschild gerade ist. Sollte die Maßnahme auf Mittwoch verlängert werden, wären Fahrzeuge mit einer ungeraden Endziffer an der Reihe.

Die Fahrverbote gelten für die französische Hauptstadt und 22 angrenzende Gemeinden. Im Gegenzug wird der öffentliche Nahverkehr am Dienstag kostenlos sein.

Die Bewohner von Paris leiden bereits seit Tagen unter starker Luftverschmutzung, am Montag war der berühmte Eiffelturm von Smog umhüllt. Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte bei der zuständigen Polizeipräfektur vergeblich bereits für Montag Fahrverbote beantragt. Es galten aber schärfere Geschwindigkeitsbegrenzungen. (APA, AFP, 5.12.2016)