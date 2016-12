Merkel froh über Van der Bellens Wahl

Präsident soll jetzt Bürger zusammenführen

Wien/Essen – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist erleichtert über den Sieg von Alexander Van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich. "Ich freue mich, dass Herr Van der Bellen gestern in Österreich gewonnen hat", sagte Merkel am Montag bei einer Hallenbesichtigung in Essen für den CDU-Bundesparteitag an diesem Dienstag und Mittwoch. "Ich denke, sein Ansatz, alles daran zu setzen, auch die Bevölkerung in Österreich wieder zusammenzuführen, ist richtig." (APA, dpa, 5.12.2016)