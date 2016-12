TV- und Radiotipps für Dienstag, 6. Dezember

21.00 DOKUMENTATION Frontal 21: Die Kölner Silvesternacht Was geschah und was folgte, haben Ina Baltes, Ralph Goldmann, Andreas Halbach und Katja Nellissen recherchiert. Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht belasten bis heute Opfer und Justiz. Bis 21.45, ZDF

Radiotipps für Dienstag, 6. Dezember:

14.05 GESPRÄCH

Von Tag zu Tag: Otto Schenk Der Schauspieler, Regisseur und Autor ist Gast von Johann Kneihs und beantwortet Hörerfragen. Bis 14.40, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Die Müllsammlerinnen von Delhi Fast die Hälfte des Abfalls, der ungetrennt auf den Halden landet, ist organischer Natur. Verrottet dieses Material, entsteht Methangas, das leicht Feuer fängt. Bei hohen Temperaturen kann es zu spontanen Explosionen kommen. Die Müllsammlerinnen – oft Kinder -, die auf dem Berg arbeiten und in seinem Schatten wohnen, sind am unmittelbarsten von der Verschmutzung betroffen. Von Laura Salm-Refferscheidt. Bis 18.55, Ö1

18.30 MAGAZIN

KulturTon: Neues aus der Tiroler Landesumweltanwaltschaft Was versteht man unter Ökosystem-Dienstleistungen? Weltklimagipfel in Marrakesch – Ergebnisse und Ausblick und die Kritik an der Eingliederung des Naturschutzfonds in das Landesbudget. Bis 19.00, Radio Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und www.freirad.at

21.00 HÖRSPIEL

Hörspiel-Studio: Maria von Marlene Streeruwitz. Maria, Maria und Maria, drei Frauen mit dem gleichen Vornamen, treffen beim Arzt, im Schwimmbad, im Vorzimmer einer Casting-Agentur aufeinander. Mit Cornelia Niemann, Frauke Poolman, Marleen Lohse, Elias Huber. Die Autorin führte selbst Regie. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 6.12.2016)