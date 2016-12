Bayern verstärkt Kontrollen an Grenzen zu Österreich

Bayrische Beamte als Verstärkung für Bundespolizei – Kontrollen auf Autobahn bei Passau, Kufstein, Salzburg – Innenminister Herrmann: "Erfolg"

München – Autofahrer müssen sich ab dem 15. Dezember auf Rund-um-die-Uhr-Kontrollen an drei Autobahngrenzübergängen zwischen Deutschland und Österreich einstellen: bei Passau, bei Salzburg und bei Kufstein. Dies kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Montag nach einer Vorstandssitzung der Regierungspartei CSU in München an.

Die fallweisen Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland waren im Vorjahr im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführt worden und wurden zuletzt erneut verlängert. Bisher fanden die stichprobenartigen Kontrollen größtenteils tagsüber statt, nun sollen sie zu allen Tages- und Nachtzeiten stattfinden.

Einigung zwischen Bund und Bayern

Möglich wird dies, weil bayerische Bereitschaftspolizisten künftig die Bundespolizei bei den Grenzkontrollen unterstützen werden – zunächst eine Hundertschaft. Darauf haben sich Bayern und der Bund nach langen Debatten verständigt.

Bayern hatte dem Bund schon wiederholt Hilfe bei den Kontrollen angeboten, das Angebot wurde aber bisher abgelehnt. "Das ist ganz klar ein Erfolg für uns", sagte der CSU-Politiker Herrmann.

Kontrollen bleiben stichprobenartig

Herrmann sagte, die Kontrollen würden aber weiterhin stichprobenartig durchgeführt. Die bayerischen Kräfte an der Grenze könnten in Zukunft noch aufgestockt werden. Dass der Bund im Gegenzug die Zahl seiner Polizisten verringern könne, sei laut der Vereinbarung nicht geplant. Ziel sei es, mehr Übergänge rund um die Uhr zu kontrollieren, was bisher nicht geschehe. Dabei gehe es nicht nur um den Aufgriff von Flüchtlingen und Schleppern, sondern auch um die Entdeckung von Drogenschmugglern, Einbrechern und Terrorverdächtigen, sagte Herrmann.

In den vergangenen Monaten wurden an der Grenze weiterhin heimlich einreisende Flüchtlinge aufgegriffen, die vermehrt die gefährliche Überfahrt in Gütertransporten versuchen. Die Zahl der Einreisenden war im Vergleich zum Vorjahr in den vergangenen Monaten allerdings deutlich kleiner. (APA, 5.12.2016)