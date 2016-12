Steirische Salomon Automation wird zu SSI Schäfer ITSolutions

Bündelung von IT-Kompetenz aus Friesach, Graz und Giebelstadt in neuer GmbH – Weitere Mitarbeiter ab 2017 gesucht

Die deutsche SSI Schäfer-Gruppe strukturiert ihre Töchter-Unternehmen in der Steiermark um: Die 2008 gekaufte Salomon Automation aus Friesach nördlich von Graz wird in SSI Schäfer IT Solutions GmbH umbenannt und nimmt neben seinen rund 350 Mitarbeitern auch die rund 120 IT-Spezialisten des Schäfer-Standorts Graz sowie etwa 30 Mitarbeiter aus dem deutschen Giebelstadt unter sein Dach.

Ab 1. Jänner 2017

Die neue Struktur gilt ab 1. Jänner 2017, teilte das Logistik-Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit. Die Standorte Graz, Friesach und im deutschen Giebelstadt bleiben bestehen. Eine Zusammenführung auf einen Standort oder auch ein Mitarbeiter-Abbau seien durch die Nutzung von Synergien nicht geplant. Im Gegenteil: 2017 will die neue Gesellschaft weitere Mitarbeiter für Graz und Friesach aufnehmen, hieß es auf APA-Anfrage. Die SSI Schäfer IT Solutions wird durch die Bündelung der IT-Bereiche mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen. Der Name Salomon Automation soll ab 2017 gänzlich verschwinden. Mit der neuen Struktur will der Mutterkonzern die Bedeutsamkeit des Geschäftsbereiches IT unterstreichen. (APA,5.12. 2016)