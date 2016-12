Rangnick:"Absteigen werden wir nicht mehr"

Aufsteiger laut Leipzig-Sportchef trotz Tabellenführung "in fast jedem Spiel Außenseiter"

Leipzig – Sportdirektor Ralf Rangnick vom deutschen Fußball-Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig hat sich angesichts der Serie von 13 Spielen ohne Niederlage festgelegt. "Absteigen werden wir nicht mehr. Und was unser Nervenkostüm angeht, mache ich mir keine Sorgen", sagte der 58-Jährige in einem "Kicker"-Interview (Montag). Allerdings sei der Aufsteiger "in fast jedem Spiel Außenseiter".

Auch im Top-Duell am 21. Dezember beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. "Die Bayern interessieren uns erst nach dem Hertha-Spiel am 17. Dezember. Und grundsätzlich ist es doch so: Wir haben dort nichts zu verlieren", meinte Rangnick. "Das war im vergangenen Jahr anders, da waren wir in jedem Spiel Favorit."

Rangnick hält auch den Meistertitel mit seiner jungen Mannschaft nicht für unmöglich. "Die Punkte aus den bisherigen Spielen haben wir ja auch mit den Spielern geholt, die jetzt bei uns sind. Und bei den Punkten, die wir geholt haben, würde ich nicht sagen, dass das reines Glück war", betonte der Sportchef. (APA; 5.12.2016)