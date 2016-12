Häupl: "Rot-Blau nach nächster Nationalratswahl ausgeschlossen"

Dem Wiener Bürgermeister gehe es diesbezüglich nicht "um Sympathie", er sehe "keine inhaltlichen Überschneidungen" mit den Freiheitlichen

Aktuell wird in der SPÖ noch an einem Kriterienkatalog für künftige Koalitionspartner gefeilt. Dies in erster Linie, um für die Zukunft das Verhältnis zur FPÖ zu definieren. Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) sieht zumindest diesbezüglich aber scheinbar wenig Grund, sich den Kopf zu zermartern. Im Gespräch mit dem STANDARD stellt er klar: "Ich halte Rot-Blau auf Bundesebene nach der nächsten Nationalratswahl für ausgeschlossen. Es geht da nicht um Sympathie, ich finde keine inhaltlichen Überschneidungen mit dieser Partei."

Keine "Vereinnahmung" der Wähler

Bezüglich der Auswirkungen der Bundespräsidentschaftswahl auf die SPÖ hält er fest: "Wer glaubt, dass die Wähler Alexander Van der Bellens von den Grünen oder der SPÖ vereinnahmt werden können, der irrt." Dass sich viele Sozialdemokraten über den Sieg des ehemals grünen Bundessprechers freuen, ist für Häupl aber verständlich: "Er ist der Kandidat, mit dem es eine wesentlich erheblichere Anzahl an Werteüberschneidungen gab."

Auch Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) findet, dass sich die Frage nach einer rot-blauen oder blau-roten Koalition derzeit nicht stelle – allerdings deshalb, weil die Regierung nun "die Ärmel hochkrempelt" und bis zum regulären nächsten Nationalratswahltermin im Herbst 2018 intensiv arbeite, sagt sie.

Der ehemalige SPÖ-Klubchef und Nationalratsabgeordnete Josef Cap ist der Meinung, dass es in der Tagespolitik nun das Bemühen geben müsse, "Wähler beider Kandidaten" – also Van der Bellens und Norbert Hofers – für "die Sozialdemokratie zu gewinnen".

Wie schon am Wochenende von Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler avisiert, könnte der Beschluss des neuen SPÖ-Parteiprogramms um ein Jahr auf 2018 nach hinten verschoben werden. Entsprechende Überlegungen präsentierte er am Montag dem SPÖ-Vorstand. Beschluss dazu gab es noch keinen. (Katharina Mittelstaedt, 5.12.2016)