Echt Fett: Neues Food-Magazin "All You Can Eat" startet

Wien – Am Dienstag startet ein neues Food-Magazin, "All You Can Eat" widmet seine erste Ausgabe dem Thema "Fett". Initiator des Magazins ist unter anderem STANDARD-Autor und Blogger Tobias Müller.

"All You Can Eat" liefert "sehr lange und sehr kurze Geschichten aus nah und fern, schöne und hässliche Fotos, seltsame, komplizierte und furchtbar einfache Rezepte. Allen gemeinsam ist, dass sie sonst so wohl nirgendwo erscheinen würden", schreiben die Macher.

foto: allyoucaneatmagazine.com Das echt fette Cover der ersten Ausgabe.

Die Startauflage liegt bei 3.500 Stück, der Heftpreis bei 12 Euro. Ein Vierer-Abo kostet 36 Euro. Erhältlich ist das Magazin österreichweit im Zeitschriftenhandel, in größeren Trafiken, online unter allyoucaneatmagazine.com und ab Mitte Jänner auch in Deutschland. Die zweite Ausgabe ist für März 2017 geplant. (red, 6.12.2016)