Neurochirurg war bei republikanischen Vorwahlen gescheitert

Washington – Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat am Montag den Neurochirurgen Ben Carson (65) als Minister für Wohnbau und Stadtentwicklung nominiert. "Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu akzeptieren, unserem Land in der Trump-Regierung zu dienen", erklärte Carson in einer Stellungnahme. Carson hatte sich in den Vorwahlen erfolglos um die republikanische Präsidentschaftskandidatur beworben. (APA, 5.12.2016)