"Bulletstorm"-Remake mit Duke Nukem angekündigt

Splatter-Shooter kehrt mit hübscherer Grafik und ikonischem Charakter zurück

Gearbox und Hersteller People Can Fly haben eine Neuauflage zum 2011 erschienenen Splatter-Shooter "Bulletstorm" für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Die remasterte Version namens "Bulletstorm: Full Clip Edition" wird mit schönerer Grafik und flüssigen 60 Bildern pro Sekunde am 7. April 2017 erscheinen.

gearbox software Trailer zu "Bullestorm Full Clip Edition"

Mit dem Duke

Zu den Neuerungen gehören zudem neue Multiplayer-Karten sowie ein Score-Challenge-Modus. Passend zu Setting hat man sich noch dazu für ein Crossover entschieden: Erstmals wird man alternativ in der Rolle von Duke Nukem gegen die Monsterhorden antreten können. Synchronsprecher John St. John hat hierfür extra neue Punchlines eingesprochen. (zw, 5.12.2016