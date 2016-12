Dallas Cowboys erster Play-off-Teilnehmer

Als erstes Team eliminiert sind die Jacksonville Jaguars

Glendale (Arizona) – Die Dallas Cowboys stehen als erstes NFL-Team fix in den Play-offs. Der fünffache Super-Bowl-Gewinner, der am Sonntag spielfrei war, profitierte in seiner Division von einer Niederlage der Washington Redskins bei den Arizona Cardinals. Als erstes Team eliminiert sind die Jacksonville Jaguars nach einer 10:20-Niederlage gegen Titelverteidiger Denver Broncos. (APA, 5.12.2016)

Ergebnisse vom Sonntag:

Atlanta Falcons – Kansas City Chiefs 28:29

Baltimore Ravens – Miami Dolphins 38:6

Chicago Bears – San Francisco 49ers 26:6

Cincinnati Bengals – Philadelphia Eagles 32:14

Green Bay Packers – Houston Texans 21:13

Jacksonville Jaguars – Denver Broncos 10:20

New England Patriots – Los Angeles Rams 26:10

New Orleans Saints – Detroit Lions 13:28

Oakland Raiders – Buffalo Bills 38:24

Arizona Cardinals – Washington Redskins 31:23

Pittsburgh Steelers – New York Giants 24:14

San Diego Chargers – Tampa Bay Buccaneers 21:28

Seattle Seahawks – Carolina Panthers 40:7