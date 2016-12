Mehr Sicherheit: Amazon führt Zweifaktor-Authentifizierung ein

Schutzfunktion ist nun auch in Deutschland und Österreich verfügbar

Der Online-Händler Amazon hat eine wichtige Sicherheitsfunktion nach Deutschland und Österreich gebracht. Nachdem US-Nutzer bereits seit November 2015 diese Möglichkeit haben, können nun auch User hierzulande ihr Konto durch ein zweistufiges Anmeldeverfahren zusätzlich gegen Fremdzugriff schützen.

Schnelle Einrichtung

Die Zwei-Schritt-Verifizierung kann in den Kontoeinstellungen unter dem Punkt "Anmelde- und Sicherheitseinstellungen > Erweiterte Sicherheitseinstellungen" ein- und ausgeschalten werden, was schnell und unkompliziert funktioniert.

Ist sie aktiviert, so wird zusätzlich zu E-Mail und Passwort beim Login auf unbekannten Geräten ein Sicherheitscode abgefragt. Dieser kann entweder per SMS an die eigene Handynummer oder mit einer Authenticator-App (etwa dem Google Authenticator) generiert werden.

Loggt man sich auf diesem Wege auf einem neuen Gerät ein, lässt sich dabei auch festlegen, ob man auf diesem künftig ohne Eingabe des Zusatzcodes Zugriff haben möchte. Das ermöglicht es, sich auch einmalig etwa über den Computer von Bekannten einzuloggen, ohne ein unnötiges Sicherheitsrisiko einzugehen. (gpi, 05.12.2016)