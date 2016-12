Neue Debatte um Schuldenerleichterungen für Griechenland

Frankreichs Finanzminister fordert sie, der griechische Zentralbankchef ebenso: Maßnahmen zur Verringerung der Schuldenlast sind wieder auf der Tagesordnung

Berlin/Athen – Im Euroraum rückt am Montag das Thema Schuldenerleichterungen für Griechenland wieder in den Fokus. Der französische Finanzminister Michel Sapin hat sich vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel für kurzfristige Schuldenerleichterungen ausgesprochen. "Diese Nachmittag sprechen wir über kurzfristige Maßnahmen, um die Schuldenlast zu verringern", sagte Sapin am Montag in Brüssel. Dies sei wichtig und hätte einen positiven Effekt auf die griechische Wirtschaft: "Ich denke, wir werden eine Einigung über diese Maßnahmen haben", sagte er.

Der griechische Zentralbankchef Yannis Stournaras fordert eine rasche Entscheidung über Schuldenerleichterungen für sein Land und rechnet mit dessen Rückkehr an den Kapitalmarkt ab Mitte 2018. Sein Land brauche "leichte Maßnahmen" zur Entlastung bei den Schulden, sagte er einem "Handelsblatt"-Interview vom Montag.

Darüber hinaus benötige Griechenland "realistischere fiskalische Zielvorgaben" der Geldgeber für den Haushalt nach dem Abschluss des bis 2018 laufenden Hilfsprogramms. Die geforderten Schuldenentlastungen sollten jetzt beschlossen, aber erst nach 2018 umgesetzt werden, damit die Märkte endlich Klarheit gewönnen.

Schäuble sieht keine Notwendigkeit

Die Entlastungen könnten, abseits von kurzfristigen Maßnahmen, in einer Verlängerung von Kreditfälligkeiten um etwa 20 Jahre und der Rückzahlung von gegenwärtig kapitalisierten Zinsen in 20 einheitlichen jährlichen Raten bestehen, sagte der Zentralbankchef. Stournaras widersprach dabei auch der Darstellung von Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble, der derzeit keine Debatte über die Schulden des Landes für nötig hält. "Das ist eine ziemlich extreme Risikointerpretation", sagte der Grieche.

Entscheidungen seien schon jetzt auch deshalb nötig, damit der Internationale Währungsfonds bewerten könne, ob die griechischen Schulden für das Land tragfähig seien, argumentierte Stournaras. Nur dann will sich der Fonds am laufenden Griechenland-Hilfsprogramm beteiligen. Der Zentralbankchef plädierte ausdrücklich dafür, den IWF an Bord zu behalten. "Das gäbe dem Programm mehr Glaubwürdigkeit", sagte er.

Finanzminister debattieren Reformfortschritte

Stournaras zog ein insgesamt positives Fazit der Reform-Umsetzungen und Fortschritte. Die Forderung der Geldgeber, Griechenland müsse nach 2018 für eine längere Zeit einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung erzielen, nannte er "ziemlich wirklichkeitsfremd". Einen Bedarf an neuen Finanzspritzen für die Banken des Landes sieht er nicht.

Die Euro-Finanzminister erörtern am Montag in Brüssel die Reformfortschritte Griechenlands und wahrscheinlich auch die Frage, ob man kurzfristig über Schuldenentlastungen befinden sollte. (APA/Reuters, 5.12.2016)