Guns N' Roses kommen 2017 nach Wien

US-Band gastiert am 10. Juli im Ernst-Happel-Stadion

Wien – Im Vorjahr feierte die US-Rockband Guns N' Roses ihr Comeback: Sänger Axl Rose stand erstmals seit Jahren wieder mit den Gründungsmitgliedern Slash und Duff McKagan auf den Bühnen der Welt. Ihre süffisant "Not In This Lifetime..." betitelte Tour bringt die Gruppe 2017 nun auch nach Österreich: Am 10. Juli spielen Rose und Co ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Rose stand ebendort vor wenigen Monaten als Gastsänger mit den australischen Hardrock-Legenden AC/DC auf der Bühne. Tickets für das Gastspiel "seiner" Band sind ab Freitag (9. Dezember) um 10 Uhr erhältlich. (APA, 5.12.2016)