Referendum in Italien: Befürchtetes Beben an Finanzmärkte blieb aus

Das erwartete Beben nach der Scheitern der Verfassungsreform in Italien ist ausgeblieben. Die Reaktionen waren weniger drastisch als bei der Trump-Wahl oder dem Brexit-Votum

Frankfurt/Tokio/Rom – Auf den Finanzmärkten ist das von einigen Experten erwartete Beben nach dem Scheitern der Verfassungsreform in Italien bis dato ausgeblieben. Der Euro sowie die Aktienmärkte in Asien verloren zwar und auch der Dax sowie der EuroStoxx 50 wurden mit Verlusten zum Handelsstart am Montag erwartet. Jedoch lagen die Abschläge bei jeweils unter einem Prozent.

Alles in allem fiel die Reaktion an den Finanzmärkten deutlich verhaltener aus als zum Beispiel bei der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im November oder dem Brexit-Votum in Großbritannien im Juni. Die Anleger scheinen sich bereits im Vorfeld auf eine Niederlage von Regierungschef Matteo Renzi eingestellt zu haben, kommentierten Marktbeobachter.

Stabiler Euro

Der Euro erholte sich in der Früh von seinen anfänglich etwas deutlicheren Verlusten und lag nicht einmal mehr ein Prozent im Minus. Ein Euro kostete zuletzt 1,0563 US-Dollar. In Reaktion auf den Ausgang der Abstimmung in Italien war die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich fast bis auf 1,0506 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit März 2015.

Nach dem Scheitern seiner Verfassungsreform hat der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi umgehend seinen Rücktritt angekündigt. Daraufhin hatte der Euro seine Verluste etwas eingedämmt, da sich mit der Rücktrittsankündigung eine schnelle Entscheidung über Neuwahlen und damit kein lang anhaltendes Machtvakuum andeutet.

Furcht vor Wiederaufflammen

Die europäische Gemeinschaftswährung steht wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen der Schuldenkrise in der Eurozone schon seit einiger Zeit unter Druck. Auf der anderen Seite konnten sogenannte sichere Anlageformen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken nur leicht zulegen. Der Goldpreis gab sogar leicht nach.

Auch auf den Aktienmärkten waren die Reaktionen moderat. In Tokio schloss der Nikkei-Index für 225 führende Werte um 0,82 Prozent tiefer. Trotz der negativen Asien-Vorgaben starteten die meisten europäischen Indizes mit Kursgewinnen in die Woche. Auch der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit freundlicher Tendenz begonnen.

Deutlich belastet vom Abstimmungsergebnis wurde nur der italienische Aktienmarkt. Der Leitindex FTSE MIB verlor in der Früh 1,27 Prozent. Unter Druck stehen vor allem Banken. Schwere Kursverluste meldete die Bank Austria-Mutter UniCredit. Zu Handelsbeginn am Montag fiel die Aktie um über vier Prozent. Schwer traf es auch die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS), die eine Kapitalaufstockung von fünf Milliarden Euro plant. Das MPS-Papier fiel um zehn Prozent und wurde vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Laut einem Insider wird sich ein Bankenkonsortium im Laufe des Tages zu einer Krisensitzung treffen. Kommt Italien nach dem Rücktritt wegen der Niederlage beim Verfassungsreferendum wirtschaftlich ins Tudeln, könnte der Rettungsplan für die Krisenbank gefährdet sein, weil sich potenzielle Geldgeber zurückhalten.

Vorsichtige Ökonomen

Ökonomen zeigten sich am Montag in ersten Reaktionen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters abwartend. Holger Sandte, Europa-Chefvolkswirt der schwedischen Nordea-Bank, sagte: "Nachdem Renzi das Land vorangebracht hat, ist nun erst einmal unklar wie es weitergeht – Neuwahl oder nicht? Dieses Vakuum dauert hoffentlich nur kurz an. Auf den Finanzmärkten könnten italienische Bankaktien mehr leiden als Staatsanleihen. Italien ist aber nicht auf dem Weg aus der EU oder dem Euroraum."

Ganz ähnlich Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank: "Natürlich ist es tragisch, dass die Italiener die Chance vertan haben, sich einen effizienteren parlamentarischen Entscheidungsprozess zu geben. Aber das bedeutet nicht automatisch eine eurokritische Fünf-Sterne-Regierung und eine Rückkehr der Staatsschuldenkrise."

"EZB-Sitzung kommt wie gerufen"

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen Privatbank VP: "Ich würde am heutigen Tag nicht das Wort Euro-Krise in den Mund nehmen. Italien dürfte jetzt eine Technokraten-Regierung bekommen. Das muss nichts Schlechtes bedeuten. Übergangsregierungen in Europa haben manchmal mehr hinbekommen als reguläre Regierungen. Die Debatte über eine Absenkung der Anleihenkäufe durch die EZB dürfte nun erst einmal vom Tisch sein. EZB-Chef Draghi dürfte am Donnerstag signalisieren, dass das Kaufprogramm fortgesetzt wird. Es dürfte nachjustiert werden zugunsten von italienischen Staatsanleihen. Das dürfte diese stützen. Die EZB Sitzung am Donnerstag kommt wie gerufen, um größere Schäden vor allem für italienischen Staatsanleihen zu verhindern."