Renzi tritt nach Niederlage bei Referendum in Italien zurück

"Der Weg meiner Regierung ist zu Ende" – Hochrechnungen: "Nein" liegt mit 59 Prozent klar voran

Rom –Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat seinen Rücktritt angekündigt. Er übernehme die volle Verantwortung für die Niederlage bei dem Referendum über die vom ihm angestrebte Verfassungsreform, sagte er in der Nacht zu Montag. "Ich habe verloren", erklärte Renzi in einer Ansprache in Rom. "Der Weg meiner Regierung ist zu Ende". Am Montag werde er bei Staatspräsident Sergio Matarella seinen Rücktritt einreichen, kündigte er an.

Das Referendum bezeichnete Renzi jedoch wegen der hohen Wahlbeteiligung als "Fest der Demokratie". Der Regierungschef übernahm die volle Verantwortung für die Niederlage. "Die Nein-Front hat auf unglaubliche Weise gewonnen. Wir haben es versucht und habe den Italienern eine Chance zur Modernisierung gegeben. Wir haben sie nicht überzeugen können", erklärte Renzi bei einer Pressekonferenz.

"Viel Glück für uns alle"

"Wir haben Millionen von Stimmen erhalten. Ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage. Wer für ein Ideal kämpft, kann nicht verlieren", sagte Renzi. Er wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg und listete die Resultate seiner Regierung auf.

Die Wahlbeteiligung sei höher als alle Erwartungen gewesen. "Ich bin stolz über das Italien, das an die Politik glaubt", sagte Renzi. Er dankte seiner Frau Agnese und seinen Kindern für ihre Unterstützung. "Jetzt beginnt für mich die Zeit, mich wieder auf den Weg zu setzen. Es lebe Italien, viel Glück für uns alle", so Renzi.

Klares "Nein"

Die ersten vom Innenministerium in Rom veröffentlichten Hochrechnungen in der Nacht auf Montag haben zuvor den klaren Sieg des "Nein" beim Referendum bestätigt. Laut den vom Innenministerium veröffentlichten Hochrechnungen nach der Auszählung von rund 10 Prozent der Stimmen lehnten 59 Prozent der Italiener die Reform von Regierungschef Matteo Renzi ab.

Renzi reagierte zunächst per Twitter auf die schwere Niederlage. "Trotz allem Danke! Es lebe Italien", kommentierte Renzi.

Grazie a tutti, comunque. Tra qualche minuto sarò in diretta da Palazzo Chigi. Viva l'Italia!

Ps Arrivo, arrivo😀 — Matteo Renzi (@matteorenzi) 4. Dezember 2016

Zu dem Referendum über eine umfassende Verfassungsreform der Regierung von Premier Matteo Renzi waren 47 Millionen Wähler aufgerufen.

Gegner feiern

Die Gegner der Verfassungsreform haben am Sonntagabend den Sieg des "Nein" gefeiert. "In Italien hat der Rexit begonnen", erklärte der Fraktionschef der oppositionellen Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Der Chef der ausländerfeindlichen Oppositionspartei Lega Nord, Matteo Salvini, forderte nach der Veröffentlichung erster Exit Polls den Rücktritt Renzis und sofortige Neuwahlen. "Die Italiener haben bewiesen, dass sie mit Renzi Schluss machen wollen. Sie sind ein Volk, das sich nicht mit Drohungen seitens der Bankiers und der Finanz einschüchtern lässt", so Salvini.



Kern: Renzi würde als Partner in EU fehlen

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat nachdem sich eine Schlappe für Italiens Regierungschef Matteo Renzi beim Verfassungsreferendum abzeichnete, am späten Sonntagabend sein Bedauern über einen möglichen Rücktritt seines Amtskollegen ausgedrückt. "Falls Renzi tatsächlich geht, ist das keine gute Nachricht für Europa. Würde als Partner zur notwendigen EU-Reform sehr fehlen," so Kern auf Twitter.

Falls Renzi tatsächlich geht, ist das keine gute Nachricht für Europa. Würde als Partner zur notwendigen EU-Reform sehr fehlen. https://t.co/P75ACP4nGp — Christian Kern (@KernChri) 4. Dezember 2016

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet nach dem absehbaren Nein der Italiener zur Verfassungsreform zunächst keine drastischen Folgen für die Europäische Union. "Ich sehe keine Niederlage für Europa", sagte Asselborn am späten Sonntagabend der dpa. "Italien hat über eine Reform abgestimmt. Es wäre falsch, das jetzt auf die europäische Ebene zu ziehen. Das war eine innenpolitische Auseinandersetzung." Allerdings befürchtet er Turbulenzen für den Euro, sollte es in Italien eine längere Phase der Unsicherheit geben. "Für den Euro wäre es schlecht, wenn sich die Regierungskrise lange hinzöge", sagte er. Er rechne mit einer raschen Lösung. (Reuters, APA, 4.12.2016)