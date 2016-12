Spanien: Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug

Unglück nahe Toledo

Madrid – Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe der spanischen Stadt Toledo sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Minderjährige. Die Maschine, die in Madrid gestartet war, sei am Sonntag unterwegs nach Cascais in Portugal gewesen, als sie am Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache verunglückte, wie die Zeitung "La Opinión" berichtete.

Hilfskräfte der Feuerwehr und Notärzte waren unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz, konnten die Insassen aber nur noch tot bergen. (APA, 4.12.2016)