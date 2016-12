Gregoritsch-Goal erlöst den HSV

Hamburger feiern ersten Saisonsieg und sind nach 2:0 in Darmstadt nicht mehr Letzter

Darmstadt/Hamburg – Michael Gregoritsch hat am Sonntag den ersten Saisonsieg des HSV in der deutschen Bundesliga eingeleitet. Der ÖFB-Stürmer brachte die Hamburger beim 2:0-Sieg in Darmstadt in der 30. Minute in Führung. Matthias Ostrzolek fixierte in der 90. Minute den Endstand, mit dem der HSV das Tabellenende verließ.

Den Hamburgern gelang nach zwölf sieglosen Spielen der Befreiungsschlag. In einer hektische Partie auf niedrigem Niveau fiel die Führung etwas überraschend. Gregoritsch köpfelte eine scharfe Flanke von Filip Kostic aus kurzer Entfernung ein. Gregoritsch, der bis zur 74. Minute spielte, hatte schon am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Bremen seine ersten beiden Saisontreffer erzielt.

Besser wurde die Partie dadurch allerdings nicht, am Schluss durfte der HSV aber jubeln. Die Hamburger (7 Punkte) gaben die rote Laterne an Ingolstadt (6) ab und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, den Darmstadt (8) einnimmt. (APA, 4.12.2016)