Roma gewinnt Derby gegen Lazio

Totti-Truppe nach 2:0-Sieg weiter auf Rang zwei in der Serie A

Rom – AS Roma hat am Sonntag in der italienischen Fußball-Meisterschaft Rang zwei verteidigt. Austrias Europa-League-Gegner gewann das Stadtderby gegen Lazio mit 2:0 und liegt damit weiter vier Zähler hinter Juventus, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktegleichen AC Milan.

Die Treffer für Roma erzielten Kevin Strootman (64.) und Radja Nainggolan (77.). Lazio-Profi Danilo Cataldi wurde in der 67. Minute ausgeschlossen. (APA, 4.12.2016)