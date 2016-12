Besuch bei alten Damen im letzten "Tatort" mit Eva Mattes: Top oder Flop?

foto: swr

Eine Art Versöhnungsangebot

"An diesem Sonntag also der letzte SWR-Tatort aus Konstanz, im kommenden Jahr nimmt ein neues Team im Schwarzwald seine Arbeit auf, und wenn man zurückblickt, ist der Abschied von Klara Blum nicht nur eine schlechte Nachricht. Als Zuschauer hat einen das Inspirationslose der SWR-Filme auch deshalb immer ein wenig ratlos gestimmt, als Eva Mattes unter den Tatort-Darstellern zu den besten Schauspielern zählt", so Katharina Riehl in der "Süddeutschen Zeitung". Insofern könne man es vielleicht "als eine Art Versöhnungsangebot verstehen, dass der Sender Mattes zum Abschied einen durchaus seltsamen, aber eben auch interessanten Film geschenkt hat". (red, 4.12.2016)