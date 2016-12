TV- und Radiotipps für Montag, 5. Dezember

Report spezial, Lauf Junge lauf, Deckname Quarry, Schmetterling und Taucherglocke, Circles, Thema, Kulturmontag

20.15 BP-Wahl

Report spezial zur Bundespräsidentenwahl Susanne Schnabl präsentiert Analysen und Hintergründe, Reportagen und Interviews zur längsten und wichtigsten Wahl des Jahres in Österreich. Bis 21.10, ORF 2

20.15 KRIEGSDRAMA

Lauf Junge lauf (D/PL/F 2013, Pepe Danquart) Srulik (Andrzej Tkacz) ist neun Jahre alt, als ihm gerade noch rechtzeitig die Flucht aus dem Warschauer Ghetto gelingt. Um den deutschen Soldaten zu entkommen, flieht er in ein riesiges und unwegsames Waldgebiet. In seinem täglichen Überlebenskampf begegnen ihm wohlgesinnte Helfer, aber auch solche, die sich als Verräter entpuppen. Mitreißend und grausam zugleich. Bis 21.55, Arte

foto: arte

21.00 NEUE SERIE

Deckname Quarry Ein US-Marine (Logan Marshall-Green) kehrt aus dem Vietnamkrieg zurück und verstrickt sich in ein Netz aus Auftragskillern. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die achtteilige Serie von den Machern von True Detective immer montags. Bis 22.20, Sky Atlantic

21.10 MAGAZIN

Thema Es geht bei Moderator Christoph Feurstein dieses Mal um 1) Familiendrama: Sechs Tote in Schildberg. 2) Kinder für das Vaterland: Das Schicksal der Lebensborn-Kinder. 3) Behindert – na und? Bis 22.00, ORF 2

21.20 REPORTAGE

ATV Die Reportage: Einkaufszentren Über zehn Milliarden Euro wandern jährlich in Österreich alleine in den fast 200 Shopping-Palästen in die Kassen der dortigen Mieter. Was sich hinter den Kulissen der Geldmaschinen abspielt. Bis 22.25, ATV

21.55 JUGOSLAWIENKRIEG

Circles (SRB/D/F/SLO/CR 2013, Srdan Golubovic) Bosnienkrieg, 1993: Der Soldat Marko (Vuk Kostic) versucht, einen muslimischen Kioskbesitzer vor der Gewalt dreier anderer Soldaten zu schützen. Daraufhin wird er von diesen zu Tode geprügelt. Zwölf Jahre später treffen einige Beteiligte und Betroffene wieder aufeinander. Preisgekrönt! Bis 23.45, Arte

vertigo produkcija

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Wahl zum Bundespräsidenten ist geschlagen. Was sagen Künstler und Intellektuelle dazu? Und: Home-Story – Geraldine Chaplin führt durch ihr Elternhaus, das seit kurzem ein interaktives Museum ganz im Zeichen ihres legendären Vaters Charlie Chaplin ist. Um 23.25 Uhr folgt die Doku Du KUNST mich. Aleksey Igudesman und Rusanda Panfili proben für einen Auftritt, bei dem sie gleichzeitig musizieren und tanzen sollen. Um ihre Choreografie zu verbessern, nehmen sie Unterricht bei der in Wien lebenden Tänzerin Manaho Shimokawa. Bis 0.00, ORF 2

22.35 TALK

Pro und Contra: Jungpolitiker analysieren das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl Die Gäste bei Corinna Milborn sind Julia Herr (Vorsitzende, Sozialistische Jugend), Stefan Schnöll (Generalsekretär, JVP), Maximilian Krauss, (Landtagsabgeordneter, FPÖ Wien), Kay-Michael Dankl (Junge Grüne) und Douglas Hoyos (Vorsitzender, Junos). Bis 23.40, Puls 4

0.00 KOMMUNIKATION

Schmetterling und Taucherglocke (Le scaphandre et le papillon, F/USA 2007, Julian Schnabel) Als der 41-jährige Chefredakteur Bauby (Mathieu Amalric) nach einem Schlaganfall erwacht, muss er feststellen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Unsentimentales Meisterwerk über einen Gelähmten, der nur durch Augenblinzeln kommunizieren kann. Verfilmung der schicksalshaften Autobiografie von Jean-Dominque Bauby. Bis 1.45, ORF 2