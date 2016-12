Sony enthüllt "The Last of Us 2", neues "Uncharted" und "WipEout" für PS4

Sony hat auf der Hausmesse PlayStation Experience am Abend auf Sonntag einige neue exklusive Games für PlayStation 4 angekündigt, die auch alle die zusätzliche Leistung der PS4 Pro unterstützen. Im Zentrum standen die Fortsetzung des vielfach ausgezeichneten Zombiespiels "The Last of Us", ein eigeständiger Ableger zum Action-Adventure "Uncharted 4" sowie eine Neuauflage des Sci-Fi-Rennspiels "WipeEout" und des Plattformers "Crash Bandicoot".

wirspielen Trailer zu "The Last of Us Part 2"

The Last of Us Part 2

Naughty Dog gab mit einem Teaser-Trailer die Entwicklung von "The Last of Us Part 2" bekannt. Fünf Jahre nach der postapokalyptischen Geschichte des ersten Teils gibt es ein Wiedersehen mit den Überlebenskämpfern Ellie, gespielt von Ashley Johnson und Joel, verkörpert von Troy Baker. In dem Clip sieht man die sichtlich veränderte Ellie, mittlerweile 19 Jahre alt, wie sie auf einem Bett sitzt und Gitarre spielt. Blutverschmiert singt sie über eine Szenerie des Grauens hinweg. Joel nähert sich und holt seine Kameradin in die Gegenwart zurück.

Bis zur Veröffentlichung des Spiels dürfte es noch einige Zeit dauern, dementsprechend wenig Informationen gab es zum Inhalt und den Neuerungen selbst. Laut Chefentwickler und Autor Neil Druckmann werde diesmal Ellie der Hauptcharakter sein. "Wenn das Thema des ersten Spiels die Liebe zwischen diesen beiden Charakteren war, geht es in dieser Geschichte um das Gegenteil. Es geht um Hass."

wirspielen Gameplay-Demo zu "Uncharted: The Lost Legacy"

Uncharted: The Lost Legacy

Eigentlich als direkte Erweiterung zu "Uncharted 4" gedacht, bringt Naughty Dog den Single-Player-Ableger "Uncharted: The Lost Legacy" nun als eigenständiges Werk heraus, das den Vorgänger nicht voraussetzt. Einige Zeit nach der Geschichte von Teil 4 schlüpfen Spieler in einem vom Krieg gezeichneten Indien in die Rolle der Auftragskriminellen Chloe und der Privatarmee-Chefin Nadine. In einer ersten Gameplay-Demo ist das düstere Setting zu begutachten. Chloe schlängelt sich durch enge und vom Kampf geprägten Straßen, um Nadine auf einem Häuserdach zu treffen. Die finale Begegnung mündet in einer Auseinandersetzung mit Soldaten, die kaum eine Chance gegen das schlagkräftige Duo haben.

Laut den Entwicklern baue das Spiel auf vielen Gameplay-Mechaniken von "Uncharted 4" auf, während man das Konzept einer linearen Story mit einer breiteren Spielfläche weiter ausbaue. Im Fokus werde die Beziehung der beiden Protagonistinnen zueinander stehen. Wann "Uncharted: The Lost Legacy" erscheinen soll, wurde nicht verraten. Nur soviel, dass es sich um eine längere Kampagne handelt, als jene des "The Last of Us"-Addons "Left Behind".

wirspielen Trailer zu "Wipeout Omega Collection"

Wipeout Omega Collection



Kein ganz neues, aber immerhin eine Neuauflage gibt es für Fans des futuristischen Rennspiels "Wipeout" für die PS4. Die "Omega Collection" umfasst die remasterten Versionen der Spiele "Wipeout HD", "Wipeout Fury" und "Wipeout 2048". Alle Werke sollen mit einer maximalen Auflösung von 4K und HDR bei einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde ausgegeben werden können.

Im Paket dabei sind 26 eigenständige Strecken, 46 Rennschiffe sowie ein lokaler und eine Online-Multiplayer-Modus. Erscheinen soll die Sammlung im Sommer 2017.

wirspielen Gameplay-Trailer zu "Knack 2"

Knack 2

Für eine Überraschung sorgte Sony mit der Ankündigung einer Fortsetzung zum wenig populären PS4-Launchtitel "Knack". Offenbar glaubt der Konzern weiterhin an das Potenzial des 3D-Plattformers. "Knack 2" scheint dem ersten Gameplay-Trailer nach zu urteilen actionreicher und vielseitiger als der erste Teil zu sein. Zudem wird man die Kampagne zu zweit mit einem Freund bestreiten können. Wann der Titel erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

activision Trailer zu "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy"

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Activsion gab einen ersten Einblick in das Remaster des Platformers "Crash Bandicoot". Die Neuauflage bündelt die Teile "Crash Bandicoot", "Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back" und "Crash Bandicoot: Warped" zu einem Fanpaket und verspricht eine grundlegend überarbeitete Grafik und ein modernisiertes technisches Gerüst. Die "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" soll nächstes Jahr für PS4 erscheinen.

Zusätzlich gab Sony remasterte Neuauflagen der Spiele "Parappa the Rapper", "Patapon" und "Loco Roco" bekannt.

playstation Trailer zu "Nex Machina"

Nex Machina

Freunde von Twin-Stick-Shootern erhalten Nachschub von Seiten der "Super Stardust"- und "Alienation"-Entwickler Housemarque. Das Indiestudio hat sich mit "Robotron"-Schöpfer Eugene Jarvis zusammengetan, um "Nex Machina" zu entwickeln. Wie in einem ersten Gameplay-Trailer zu sehen ist, bleibt in der futuristischen Ballerorgie kein Stein auf dem anderen. Ganz im Sinne klassischer Arcade-Shooter darf man sich hier ungezügelt auf Highscore-Jagd begeben. Das Spiel soll 2017 für PS4 erscheinen.

wirspielen Gameplay-Trailer zu "GT Sport"

GT Sport

Polyphony Digital nutzte die PlayStation Experience, um Fans zu versichern, dass das auf 2017 verschobene Rennspiel "Gran Turismo Sport" Fortschritte in der Entwicklung macht. Seit der Erstankündigung vor einigen Monaten habe sich viel getan bei der Integration von zusätzlichen Inhalten und beim Feinschliff des technologischen Gerüsts. Ein frischer Gameplay-Trailer sowie aktuelle Screenshots zeigen die Strecken zu unterschiedlichen Zeiten sowie Wetterbedingungen. Zudem wurde eine Rallyestrecke präsentiert. Bestätigt wurde zudem, dass "GT Sport" auf der PS4 Pro mit 4K-Auflösung ausgegeben werden kann und einige Strecken Spieler mit PlayStation VR in die virtuelle Realität abdriften lassen. (Zsolt Wilhelm, 4.12.2016)