Grabner mit 13. Saisontor bei Sieg der NY Rangers

Raffl-Assist bei 3:1-Heimsieg der Philadelphia Flyers

New York/Philadelphia – Michael Grabner hat in der National Hockey League (NHL) nach zuletzt fünf Spielen ohne Tore wieder getroffen. Der Kärntner Eishockey-Stürmer erzielte am Samstag beim 4:2-Heimsieg der New York Rangers im Madison Square Garden gegen die Carolina Hurricanes das 2:1 (46.) und hält nun bei 13 Saisontreffern.

Matchwinner war schließlich Chris Kreider, der die Rangers mit dem 3:2 (53.) und 4:2 (58.) zum 13. Heimsieg gegen die Hurricanes hintereinander schoss.

Auch der zweite Villacher Stürmer in der NHL durfte sich über einen Erfolg freuen. Michael Raffl feierte mit den Philadelphia Flyers einen 3:1-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks. Die Flyers entschieden die Partie nach 0:1-Rückstand im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag von Verteidiger Iwan Proworow innerhalb von 31 Sekunden (24.) und einem Tor von Brayden Schenn (29.) für sich. Raffl, der in der ersten Linie mit Claude Giroux und Jakub Voracek zum Einsatz kam, bereitete den 2:1-Führungstreffer vor. (APA, 3.12.2016)