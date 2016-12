Mindestens neun Tote bei Feuer auf Party in Kalifornien

Zahlreiche Menschen nach Brand in Lagerhaus noch vermisst – Schwierige Löscharbeiten

Oakland (Kalifornien) – Bei einem Brand während einer Rave-Party im kalifornischen Oakland sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere Menschen wurden nach dem Feuer, das in der Nacht zum Samstag in einem von Künstlern genutzten Lagerhaus wütete, zunächst vermisst. Rettungskräfte durchsuchten am Samstag die Unglücksstelle nach weiteren Opfern. Die Brandursache war unklar.

Die meisten Toten seien in der oberen Etage des zweistöckigen Lagerhauses gefunden worden, das von einer Künstlergruppe genutzt worden sei, sagte Einsatzleiterin Teresa Deloach-Reed vor Journalisten. "Das Feuer muss sich sehr schnell ausgebreitet haben."

Dach eingestürzt

Den Angaben zufolge brach der Brand am Freitagabend kurz vor Mitternacht aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten es in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle. Filmaufnahmen zeigten meterhohe Flammen und große Rauchwolken über dem Lagerhaus.

"Wir wissen nicht, wieviele Opfer es womöglich noch gibt", sagte die Einsatzleiterin der Zeitung "Mercury News". Das Dach sei eingestürzt und große Trümmerteile müssten zur Seite geräumt werden.

"Schwierig zu fliehen"

Noch sei unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen sei, aber die Lage des Gebäudes habe es "schwierig gemacht zu fliehen". Es habe keine klar markierten Ein- oder Ausgänge gegeben.

Das Gebäude sei mit allerhand Möbeln und anderen Gegenständen vollgestopft gewesen, wodurch die Löscharbeiten erschwert worden seien. "Es war fast wie ein Labyrinth." Den Angaben zufolge gab es keine Sprinkleranlage. Zeitweise hätten die Feuerwehrleute ihre Arbeit unterbrechen müssen, weil sich die Flammen zu schnell durch das Gebäude gefressen hätten.

Dem örtlichen Fernsehsender KTVU zufolge waren etwa 50 Menschen in dem Gebäude, als der Brand ausbrach. Laut der Zeitung "Mercury News" hatten sich bis zu 70 Menschen zu der Tanz-Party mit der Band "Golden Donna" versammelt. Angehörige und Freunde versuchten, über soziale Netzwerke Kontakt zu vermissten Partygästen aufzunehmen.

Die Stadt Oakland liegt an der Bucht von San Francisco gegenüber der gleichnamigen Stadt. (APA, 3.12.2016)