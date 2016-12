Erster Team-Weltcupsieg für Polen

Stoch und Kot stark, Tagesbestweite für Slowenen Domen Prevc mit 145 m – Österreicher Dritte

Klingenthal – Polen hat am Samstag in Klingenthal den ersten Weltcupsieg in einem Teambewerb der Skispringer gefeiert. Gleich in der ersten Saisonkonkurrenz klappte es für die Mannschaft des neuen Tiroler Cheftrainers Stefan Horngacher. Der Erfolg fiel mit 41,5 Punkten Vorsprung auf Deutschland souverän aus. Das ÖSV-Quartett landete an dritter Stelle.

Michael Hayböck, Stefan Kraft, Andreas Kofler und Manuel Fettner waren zur Halbzeit noch auf dem zweiten Platz gelegen, nur 0,7 Punkte vor den Deutschen. Vor Schlussspringer Fettner betrug das Guthaben 6,7 Punkte, doch 128 Meter des Ex-Team-Weltmeisters waren zuwenig. Weltmeister Severin Freund war bei 132 gelandet, die DSV-Mannschaft sicherte sich mit 0,9 Punkten Vorsprung den zweiten Rang.

Fettner musste in der vierten Gruppe allerdings mit kürzerem Anlauf als seine Kollegen springen und büßte auch einige Meter ein. Die Leistungen der Kuttin-Schützlinge weckten aber Hoffnungen auf einen weiteren Spitzenplatz im Einzelbewerb am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF eins).

Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch (139/140) und Maciej Kot (zweimal 139) ragten bei Polen heraus, Tagesbestweite erzielte der Slowene Domen Prevc im zweiten Durchgang mit 145 m (zuvor 125). (APA, 3.12.2016)

Ergebnisse des Herren-Teambewerbs zum Skisprung-Weltcup in Klingenthal am Samstag (teils unterschiedliche Anlauflängen):

1. Polen (Piotr Zyla/134 m/134 m, Kamil Stoch/139/140, Dawid Kubacki/132,5/134,5, Maciej Kot/139/139) 1.128,7

2. Deutschland (Markus Eisenbichler/137,5/136, Andreas Wellinger/135/132, Richard Freitag/132/138, Severin Freund/134/132) 1.087,2

3. Österreich (Michael Hayböck/135/135, Stefan Kraft/137,5/137,5, Andreas Kofler/134,5/135,5, Manuel Fettner/133,5/128) 1.086,3

4. Norwegen 1.024,2

5. Slowenien 1.013,4

6. Tschechien 987,1

7. Japan 961,3

8. Schweiz 882,2

Nationencup (nach 3 Bewerben): 1. Deutschland 726 – 2. Österreich 611 – 3. Polen 566 – 4. Slowenien 425 – 5. Norwegen 388 – 6. Japan 184