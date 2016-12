Gorgon-Goal für Rijeka bei 1:1 gegen Zagreb

Ex-Austrianer flog später mit Gelb-Rot vom Platz

Zagreb – Alexander Gorgon hat HNK Rijeka in der kroatischen Fußball-Liga auf Meisterkurs gehalten. Der Ex-Austrianer schoss beim 1:1-Remis bei Titelverteidiger Dinamo Zagreb den zwischenzeitlichen Führungstreffer (51.), HNK verteidigte die Sechs-Punkte-Tabellenführung vor dem Ligakrösus. Allerdings musste Gorgon in der 69. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, in Unterzahl kassierte sein Team den Ausgleich (77.).

Für Gorgon, der Mitte August nach Kroatien gewechselt war, war es bereits das achte Liga-Saisontor im elften Spiel. Der 28-jährige Wiener war vor der 18. Runde gemeinsam mit zwei anderen Spielern an der Spitze der Torschützenliste gelegen. (APA, 3.12.2016)