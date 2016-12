Angesehenster Tech-Chef: Elon Musk nun vor Jobs und Zuckerberg

Tesla-Chef kann Umfrage eindeutig für sich gewinnen

Tesla-Chef Elon Musk ist der neue angesehenste Tech-Chef. Er verdrängt Facebooks Marc Zuckerberg und den verstorbenen Steve Jobs vom Thron. Von August bis September 2016 wurde von einer Venture-Capital-Firma eine Umfrage durchgeführt, bei dem 700 Größen aus der Tech-Welt zur Wahl standen. 23 Prozent der Stimmen erhielt demnach Musk, dahinter folgte Amazons CEO Jeff Bezos mit zehn Prozent. Sechs Prozent der Stimmen konnte Zuckerberg für sich gewinnen und fünf der verstorbene ehemalige Apple-CEO. Die Frau mit den meisten Stimmen war übrigens Facebook-Führungskraft Sheryl Sandberg mit einem Prozent der Stimmen.

Die ambitionierten Ziele des Elon M.

Musk ist "revolutionärer als Steve Jobs" wird der Tesla-Chef von der Umfrage-Firma First Round Capital gelobt. Tatsächlich ist der 45-Jährige in vielen Bereichen mit hohen Ambitionen anzufinden. Einerseits will er mit seinem SpaceX-Programm menschliche Kolonien am Mars erreichen, andererseits unsere Art der Fortbewegung mit Tesla revolutionieren. Das Elektroauto wurde mit dem sogenannten Autopilot-Feature ausgestattet, das autonomes Fahren erlaubt. Die Funktion ist umstritten, da sie technisch noch nicht ganz ausgereift ist und bereits zu einem Todesfall geführt hatte. Ein Lenker hatte trotz Warnung nicht auf den Verkehr geachtet und krachte mit seinem Auto in einen LKW.

Solarmarkt wird von Tesla aufgemischt

Unterdessen versucht Tesla auch den Solarmarkt zu revolutionieren. Mit Powerwall stellte der Konzern eine Solarbatterie für den Hausgebrauch vor. Erst kürzlich wurde auch ein Solardach von Tesla vorgestellt. Powerwall 2 ist bereits in den USA verfügbar. Dort kostet ein Modul um die 5000 Euro und versorgt einen Vier-Personen-Haushalt bei voller Akku-Ladung einen Tag lang mit Strom. Die Solardächer von Tesla benötigen noch etwas Zeit, ab 2017 ist mit einer Auslieferung zu rechnen. Die nötige Übernahme der Solartechnik-Firma SolarCity wurde erst kürzlich abgeschlossen. (dk, 03.12.2016)