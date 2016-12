Hauser wieder top: 5. im Östersund-Sprint

Tiroler Biathletin Weltcup-Gesamtdritte – Sieg an Französin Dorin Habert

Östersund – Biathletin Lisa Theresa Hauser hat ihre persönliche Weltcup-Bestleistung im zweiten Saisonrennen erneut gesteigert. Die Tirolerin zeigte in Östersund nach Rang sieben im Einzel am Samstag im Sprint über 7,5 Kilometer mit Platz fünf auf. Die 22-Jährige blieb fehlerfrei, ihr fehlten 40,9 Sekunden auf die französische Siegerin Marie Dorin Habert, auf Rang drei waren es 21.

"Das große Ziel war heute die Null. Das hat zum Glück geklappt und in der Schlussrunde habe ich noch einmal alles gegeben, was in mir steckt. Die Freude über Platz fünf ist natürlich riesig", sagte Lisa Theresa Hauser nach ihrem neuerlich starken Auftritt.

Sie habe zu Beginn vom Zusammenlaufen mit Dorothea Wierer (ITA) profitiert und außerdem seien ihre Ski sensationell gewesen, ergänzte die Tirolerin mit der besten Zeit am Schießstand im gesamten Feld.

Dorin Habert triumphierte bei ihrem sechsten Weltcuperfolg ohne Schießfehler vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen (+ 11,4 Sek.), die eine Strafrunde drehen musste. Dritte wurde Weltcup-Titelverteidigerin Gabriela Koukalova (CZE/19,9). Vor Hauser lag mit einem Fehlschuss auch noch Einzelsiegerin Laura Dahlmeier (25,7) aus Deutschland. Die Kitzbühelerin ist in der Gesamtwertung nun sogar Dritte hinter Dahlmeier und Dorin Habert.

Hauser hatte ihr bisher bestes Sprintergebnis als Elfte im Vorjahr ebenfalls in Östersund geschafft. Am Sonntag hat sie dort in der Verfolgung mit ausgezeichneter Ausgangslage die Chance auf das nächste Spitzenergebnis. Mit Christina Rieder (34.) qualifizierte sich nur noch eine weitere Österreicherin für das Jagdrennen. (APA, 3.12.2016)

Östersund-Ergebnisse

Damen, Sprint (7,5 km): 1. Marie Dorin Habert (FRA) 20:09,7 Min. (0 Schießfehler=Strafrunden) – 2. Kaisa Mäkäräinen (FIN) + 11,4 Sek. (1) – 3. Gabriela Koukalova (CZE) 19,9 (0) – 4. Laura Dahlmeier (GER) 25,7 (1) – 5. Lisa Theresa Hauser (AUT) 40,9 (0) – 6. Vanessa Hinz (GER) 43,2 (0). Weiter: 34. Christina Rieder (AUT) 1:51,9 Min. (0) – 41. Fabienne Hartweger (AUT) 1:58,9 (2) – 94. Julia Schwaiger 3:29,3 (4)

Weltcupstand nach 2 von 26 Rennen: 1. Dahlmeier 103 – 2. Dorin Habert 82 – 3. Hauser 76. Weiter: 35. Hartweger 19 – 44. Schwaiger 13 – 50. Rieder 7